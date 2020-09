Otkrivač Watergate dovodi Trumpa u nevolju

Donald Trump bio je već vrlo rano informisan o prijetnjama od Corona virusa – to otkriva novinar Bob Woodward. Posebno bizarno: On ima predsjednika SAD snimljenog na traku.

Piše: Roland Nelles – Spiegel

Preveo i prilagodio Ešref Zaimbegović

Novinar Bob Woodward je u SAD živa legenda. On je zajedno sa svojim kolegom Carlom Bernsteinom sedamdesetih godina otkrio skandal Watergate nakon čega je predsjednik SAD Richard Nixon morao dati ostavku. Kako izgleda, Woodward bi mogao sada doprinijeti tomu da se okonča karijera još jednog predsjednika.

U svakom slučaju najnovija otkriča Woodwarda o predsjedniku Trumpu imaju snagu da predizbornoj kampanji u SAD u završnici daju novu dinamiku. Novinar otkriva – pored mnogo drugih stvari – prije svega da je Trump pravovremeno bio informisan o smrtonosnosnoj prijetnji od Corona virusa, ali da je američku javnost svjesno o tome držao u neizvjesnosti.

Bob Woodward je proteklih mjeseci ukupno 18 puta razgovarao sa Trumpom lično, intervjuisao je i druge važne izvore u vladi i sva svoja saznanja sažeo u knjigu koja se slijedećih dana treba pojaviti u SAD pod naslovom „Rage“ („Bijes“). Prvi izvodi se od srijede postepeno objavljuju u „Washington Post“ i drugim medijima.

Trump se od intervjua sa Woodwardom očigledno nadao da će moći ispričati svoj pogled na stvari i ostvariti pozitivnu predstavu o svome dosadašnjem mandatu. Pritom se ostvarila suprotnost. Woodward povlači gorak zaključak svojih intenzivnih istraživanja: “Trump je pogrešan čovjek za taj posao.”

Već sada knjiga izaziva talasanje u SAD. Trumpu je minulih tjedana djelomično uspjelo uspjelo da pažnju javnosti okrene na njegovu omiljenu temu „Pravo i poredak“. Međutim sada ponovo u središtu debate stoje njegov krizni menadžement u pandemiji Covid, njegov karakter i njegov politički stil.

„Izdaja građana“

U velikim TV stanicama javlja se za riječ rodbina žrtava Corona virusa koja izjavljuju da bi njihovi dragi bili još na životu da je Trump brže reagovao na opasnost. Trumpov izazivač Joe Biden izjavio je da je njegovo ponašanje bili jednostavno „odvratno“ i „izdaja američkih građana“. I demokratski senator iz Zapadne Virđinije, Joe Manchin, koji je ustvari češće na Trumpovoj strani, jer se njegov izborni okrug sastoji od glasnih pristalica Trumpa, kratko je izjavio: „Ja ne znam kako predsjednik može to preživjeti.“

Posebno bizarno je slijedeće: Woodward nije samo izvanredan reporter sa besprijekornim ugledom nego je većinu svojih razgovora sa Trumpom snimio. To predsjedniku i njegovim pristašama pravi posebne teškoće da novinarska otkrića kao inače uobičajno označe kao “Fake News” ili „zavjeru“.

Bile su to Trumpove vlastite riječi koje su ostavile fatalan utisak. “To je smrtonosna stvar”, rekao je prema zapisu Trump 7. februara u razgovoru sa Woodwardom o virusu. Predsjednik je već i znao i da se bolest može širiti vazduhom: “Ti udišeš vazduh i tako se to prenosi”, rekao je Trump. “To je veoma teško, veoma opasno. To je smrtonosnije od normalne gripe.”

Trump je rano bio u toku

Prema Woodwardovoj knjizi Trump je stalno bio najbolje informisan. Njegov savjetnik za bezbjednost Robert O’Brien ga je na jednom brifingu 28.januara upozorio da bi Corona virus mogao postati “najveća prijetnja nacionalnoj sigurnosti SAD u njegovom mandatu”. Preciznije informacije o virusu Trump je osim toga dobio iz telefonskog razgovora sa svojim kineskim kolegom Xi Jinpingom.

Nasuprot tomu Trump je prema javnosti dugo činio tako kao da je to sve upola tako opasno. Još početkom marta predsjednik je širio utisak da je Covid – 19 uporediv sa gripom. Istovremeno je stavio u izgled da će virus „nestati sam od sebe“. I još: „Mi sve to veoma dobro kontrolišemo.“

U razgovoru sa Woodwardom 19.marta Trump je priznao da je prema stanovništvu namjerno ublažio opasnost od virusa. „ Uvijek sam to htio umanjiti. Ja to još uvijek ublažavam jer ne želim izazvati paniku.”

I nakon Woodwardovih otkrića predsjednik se brani tim argumentom. „Poslednje što se želi je izazvati paniku u zemlji.” On je uvijek htio pokazati samouvjerenost. On je “Cheerleader” nacije, kaže Trump. Kasnije je preko twitera dodao da je Woodwardova knjiga „dosadna“.

Za Trumpovog protivnika Bidena i njegove demokrate su ova priznanja predsjednika naravno dodana lopta u izbornoj kampanji: Oni govore o „izgubljenom februaru“. Da je Trump iskoristio svoja saznanja i brže reagovao na opasnost umrle bi desetine hiljada ljudi manje, kažu oni. Međutim iz straha od loših gospodarskih rezultata i pada kursa akcija predsjednik nije ništa preduzeo.

„Trump je znao istinu“, kaže Joe Biden. „Znao je koliko je to bilo opasno. Međutim dok je bolest harala po našoj zemlji on namjerno nije radio svoj posao. To je monstruozna povreda obaveza, neuspjeh u rukovođenju.“

Dalja otkrića

U knjizi su i druga otkriča koja Trumpa predstavljaju u lošem svjetlu. Između ostalog citiran je raniji ministar odbrane Jim Mattis sa riječima da je Trump za taj položaj neprikladan i „opasan“.

Raniji kordinator tajnih službi Dan Coats navodno je ispoljio sumnju da je predsjednik u svojoj politici prema Rusiji prestrašen jer Moskava možda ima „ u ruci nešto protiv njega“.

I tako ide dalje: Na jednom drugom mjestu Woodward pokazuje šta misli Trump o pokretu Black Lives Matter i temi rasizma u SAD. Novinar pita predsjednika da li je on svjestan da bi njih dvojica kao bjelci imali određene „privilegije“ u odnosu na crnce. I da li predsjednik radi na tome da razumije da bi posebno crnci „ u ovoj zemlji“ osjećali puno „bola“ i „gnjeva“. Trumpov odgovor: „Ne, ja to uopšte ne osjećam.“

Upravo kuriozna je epizoda u kojoj predsjednik govori sa Woodwardom o svojim vezama sa autokratima kao što je turski predsjednik Recep Tayyip Ergogan i diktator Sjeverne Koreje Kim Jong Un.

Trumpov komentar: „Komično je da što su oni tvrđi i lošiji utoliko se ja bolje sa njima razumijem. To mi neko nekada mora objasniti, okay?“