Predsednik vlade Naftali Benet

Arhiva ne laže, iako ponekad ume da iznenadi: otkrio sam da podržavam Naftali Beneta. Novembra 2014. napisao sam: „Sa Benetom Izrael gubi svoje lepo, lažljivo lice i mogućnost da nastavi po starom. Zato sam za Beneta“. I u avgustu 2020: „Trebalo bi da počnemo da zamišljamo Naftali Beneta kao budućeg premijera Izraela. To je loša vest, ali ima i gorih. Zamislimo lanac događaja koji je sve verovatniji: Netanijahuov Likud se raspada, Benetova partija Yamina raste, centar i levica su bez pravih lidera, a Benet okuplja oko sebe koaliciju „samo ne Bibi“… Radikalni desničar će zameniti umerenog desničara, religiozni premijer će zameniti sekularnog… I to je kraj obmane: pod Benetom Izrael će biti proglašen državom aparthejda“. Čak i sat koji ne radi, dvaput dnevno pokazuje tačno vreme.

I sada to počinje. Nekadašnji generalni sekretar Saveta jevrejskih naselja na Zapadnoj obali (Moetzet Yesha) iz Raanane danas postaje novi predsednik naše vlade. Pola građana ima osećaj da iz mraka izlazi na svetlost, pola da se iz svetlosti survava u tamu, u oba slučaja ne zbog Beneta. Njegov izbor jeste loša vest, ali ne najgora. To što je on premijer u stvari i nije vest. Ako zanemarimo sve najavljene reforme u ministarstvima zdravlja i saobraćaja koje će se možda dogoditi, dobijamo Pretoriju Bliskog istoka koja je sama sebi izabrala odgovarajućeg premijera.

Ni u Južnoj Africi nije bilo važno ko je premijer, sve dok je nastavljao sa politikom aparthejda. Kome je bilo važno da li Džon Vorster ima umerenije stavove od Bote, ili obrnuto – obojica su služila režimu i to je ono što ih zauvek određuje.

Tako će biti i u Izraelu, sve dok se ne rodi naš Frederik Vilem de Klerk, a očigledno još uvek nije. I u Južnoj Africi su imali slobodne izbore koji nisu bili opšti, i tamo su se pravile koalicije, vlade su padale i dolazile su nove, imali su ekstremiste raznih vrsta, ali sve u okviru istog kriminalnog režima.

Ostaje nam da se nadamo. Ni od de Klerka nisu ništa očekivali. Zamislimo Beneta, čija kipa je diskretna i koji je iz urbane Raanane i Amerike, iako je takođe sa Golanske visoravni i iz Yesha saveta – zamislimo da za dve godine koje ima pred sobom, u kojima može ostati fusnota na listi izraelskih premijera ili postati istorijska ličnost, on odluči da krene ovim drugim putem. Zamislite.

Ni najmanja verovatnoća za to trenutno ne postoji. Tako je bilo i sa svim njegovim prethodnicima, od desnice do levice. Ali i verovatnoća da Benet bude premijer je bila mala – a evo ga. Mogućnost da baš on učini ono što će jednoga dana premijer Izraela morati da učini, kada Izrael stigne do provalije, jeste neverovatna. Pa ipak, vredi sanjati.

Benet nema šta da izgubi. Ili će biti zaboravljena epizoda ili će ući u istoriju. Ili će biti paragraf u Vikipediji ili će ući u knjige o istoriji Izraela. Možda je on hrabar čovek. Možda negde duboko u sebi shvata da postaje premijer 14 miliona ljudi. Od toga 5 miliona nema nikakva prava. Oni ne mogu glasati ni za ni protiv njega, ali on je ipak i njihov premijer, gospodar njihovih sudbina. Benet je sigurno u Americi naučio da se to zove aparthejd. Za to nema drugog imena. Predsednik vlade aparthejda je predsednik vlade aparthejda, ne Izraela i ne demokratije. Benet bi morao znati da je u istoriji ovakva situacija reverzibilna. U jednom potezu se može promeniti.

To se i događalo kada niko nije očekivao, zato što više nije bilo moguće nastaviti po starom. A mi smo u toj tački odavno, gospodine premijeru.

Haaretz

Prevela sa hebrejskog Alma Ferhat

Peščanik.net