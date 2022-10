Republika Italija prvi put nakon 1945. dobila postfašističku vladu na čelu s novom premijerkom Giorgiom Meloni

Foto: BLOOMBERG/ALESSIA PIERDOMENICO

Nakon što je Giorgia Meloni preuzela dužnost premijerke, ponovno je govorila o koaliciji desnog centra i izrekla najveću političku laž u 21. stoljeću.

Piše: Armando Černjul

Giorgia Meloni, 45-godišnja predsjednica političke stranke Frateli d’Italia (Talijanska braća) u nedjelju je u palači Chigi u Rimu, sjedištu Vlade, preuzela dužnost od Marija Draghija, dosadašnjeg premijera koji je prije toga bio direktor Europske banke i stoga je poznat u poslovnom svijetu. Ta svečanost se dogodila jedan dan prije nego li je Meloni prisegla ispred talijanskog predsjednika Sergia Mattarelle. Svečanosti je bila nazočna delegacija političkih stranaka Talijanska braća, Lige (na čelu s Matteom Salvinijem) i Naprijed Italija na čelu sa Silvijom Berlusconijem, dok je u nedjelju dužnost Meloni predao bivši premijer Mario Draghi, jedan od najvećih krivaca što je pala bivša Vlada. Talijanski Židov je veliki prijatelj Berlusconija koji mu je preporučio kako sastaviti novu vladu. Berlusconi je, naravno, “gurao” članove svoje stranke Naprijed Italija i Salvinijeve Lige i Melonijeve Talijanska braća, pa je Draghi “mrvice” ostavio ostalim strankama, među kojima Demokratskoj stranki lijevog centra. Ako je takva Vlada pala što će se dogoditi s novom, koja je 100% gora, jer je u njoj ekstremna desnica, a nju su na političkim izborima 25. rujna izabrali birači! Prvi koji se s Meloni rukovao i čestitao je predsjednik Mattarella, “antifašist”, a zatim su to učinili čelnici stranaka Matteo Salvini i Silvio Berlusconi. Od europskih i svjetskih država prvi su joj čestitali američki predsjednik Joe Biden, predsjednik Europskog vijeća Charles Michela, predsjednica Europske komisija Ursula Von der Leyen, ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski, francuski predsjednik Emmanuel Macron, liderica francuske ekstremne desnice Marine Le Pen, mađarski premijer Viktor Orban, rumunjski premijer Nicolae Ciuca i drugi. Zanimljivo i istovremeno je čudno da hrvatski predsjednik Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković, dok pišem ovaj kritički osvrt, nisu poslali čestitku talijanskoj premijerki. Kad je riječ o američkom predsjedniku Bidenu valja istaknuti da je u vrijeme kad je ekstremna desnica na izborima pobijedila izjavio da nije dobro za Italiju i da su birači njega i njegovu suprugu, koja je podrijetlom Talijanka, razočarali. Ovih dana je, bez obzira što je čestitao Meloni, izjavio: SVIJET SKREĆE U DESNO!” (pod. A. Č.). Predsjednik Biden je u pravu.

Svi ministri u Vladi Giorgie Meloni

Nova premijerka Meloni još u petak, nakon što joj je Mattarella dao dozvolu da izabere novu Vladu, već imala spisak 25-ero ministra koji će sljedećih pet godina vladati u Republici Italiji (iako je moja prognoza da oni neće izdržati više od dvije godine, no, o tom-potom)… Za novog potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova postavila je Antonija Tajanija, potpredsjednika Naprijed Italija i bivšeg predsjednika Europskog parlamenta i za ministra unutarnjih poslova Mattea Piantadosija. Za ostale ministre postavila je: ministar pravosuđa Carlo Nordio, ministar obrane Guido Crosetto, ministar ekonomije Giancarlo Giorgetti, ministar poduzetništva Adolfo Urso, ministar agrikulture i prehrane Francesco Lollobrigida (šogor Meloni!), ministar prostornog uređenja i energetike Paolo Zangrilo, ministar infrastrukture i potpredsjednik Vlade Matteo Salvini, ministrica rada i socijalne skrbi Marina Caldarone, ministar obrazovanja i zasluga Giuseppe Valdarita, ministrica Sveučilišta i istraživanja Anna Maria Bernini, ministar kulture Gennaro Sangiuliano, ministar zdravstva Orazio Schillaci i ministrica turizma Daniela Santanche. Isto tako postavila je devetero ministara koji će obnašati druge dužnosti kao što su: ministar za odnose s Parlamentom Luca Ciriani, ministar javne uprave Gilberto Fratin, ministar za regionalne poslove Roberto Calderolli, ministar pomorstva Sebastiano Musumeci, ministar za europske poslove Raffaele Fitto, ministar sporta i mladih Andre Abodi, ministrica obitelji i nataliteta Eugenia Maria Roccella, ministrica invaliditeta Alessandra Locatelli i ministrica institucionalne reforme Mara Elisabetta Allberti Casellati, dosadašnja predsjednica Zastupničkog doma. Vladu sa svim ministrima objavio sam iz jednog razloga, a to je zato što Hrvatska godinama ima najbolju ekonomsku suradnju s Italijom, pa neka naši ministri iz prve ruke saznaju s kime će surađivati. Premijerka Meloni je čestitala svim ministrima i, među ostalim, rekla da su svi kao i drugi uvijek za državu u Europskoj uniji. Posebno je istakla dobru suradnju s Njemačkom i da je isto rekao kancelar Njemačke Olaf Scholz. Najveće iznenađenje priredili su neki političari lijevog centra koji su uputili čestitke. Međutim, pale su i neke kritike, među njima dva poznata pera u Italiji.

Pale su i prve kritike poznatog svjetskog pisca Saviana i novinara Travaglia

Prvo je poznati talijanski novinar iz rimskog dnevnog lista Il Fatto Qutidiano (naklada je mala, oko 30.000 primjeraka) Marco Travaglia, koji je poznat po tomu što je u političkoj televizijskoj emisiji koju je vodio Michele Santoro na državnom kanalu RAI3, najoštrijim riječima govorio o Silviju Berlusconiju, “kralju talijanskih medija”, koji je jednom prilikom ogorčen i uzrujan napustio studio jer više nije mogao izdržati, kako je kazao, da se o njemu govore laži novinara Travaglia i urednika Santora. Travaglia je napao novu Vladu i premijerku Meloni u listu od 22. ovog mjeseca, ali branio ih je fašistički rimski portal Secolo d’Italia (nekad je istoimeni list i glasilo neofašističke stranke MSI-DN, ali je ugašen i samo povremeno izlazi – op. A. Č.) da još uvijek kritizira “otrovnim” riječima. Cijenjeni talijanski kolega u uvodnom članku “Osrednja vlada” od 22. listopada u Il Fatto Quotidiano, napao je novu premijerku “Meloni je Giorgia”, misleći na njezinu cjelokupnu političku biografiju, ali o tome će na kraju ovog kritičkog osvrta dati moja istraživanja o Meloni i nekim njenim ministrima koji će zasigurno biti zanimljivi čitateljima ne samo našeg portala, već i onima koji prenose članke. Međutim, Il Fatto Quotidiano u jednom članku od navedenog dana piše: “Od ’24 Giorge’ nitko nije spašen i tjera nas da se bojimo da smo u tim dijelovima blizu emocionalnog kolapsa”. Zatim da je Vlada osrednja i “Vlada Meloni je Giorgia Meloni”. Najoštriji kritičar Meloni i njene ekstremne desničarske političke stranke i Vlade je svakako romanopisac i novinar Roberto Saviano, koji je svojim djelom Gomora poznat u cijelom svijetu. On je, naime u tom romanu i drugim, pisao istinite priče o mafijaškim klanovima u Italiji i zbog toga stalno mu prijete smrću i dugo je imao policijsku zaštitu te stalno mijenja gradove i adrese. On je za vrijeme predizborne političke kampanje oštrim riječima napadao postfašistkinju Meloni, a sada, kada je postala premijerka, rabio je najoštrije riječi. Pogotovu je oštro napao ministra kulture Sangiuliana, nazvavši ga osrednjim novinarom i biografom, nesposobnim za dužnost ministra. U obranu Meloni i Sangiuliana ustao je fašistički Secolo d’Italia i o Savianu objavio da su njegove kritike “ubod umočen u žuč u prisegu premijerke Meloni”.

Tko su Melonijini novi ministri?

Najprije ću početi o novom potpredsjedniku vlade i ministru vanjskih poslova Antoniju Tajaniju, potpredsjedniku Naprijed Italija i bivšem predsjedniku Europskog parlamenta, koji je svojedobno za posjeta nacionalnom spomeniku Bazovička fojba (jama) kraj Trsta, govoreći o zločincima Titovih partizana, uzviknuo: “Živjela Istra, Rijeka i Dalmacija” na što je taj skandalozni čin osudila službena Republika Hrvatska. Drugi je Matteo Salvini, lider Lige i bivši ministar unutarnjih poslova, koji je također, nakon što je položio vijenac i poklonio se žrtvama Bazovičke jame, dao izjavu da su Tito, njegovi komunisti i partizani bacili tisuće Talijana u tu fojbu (sic). Ne tako davno objavljeno je kako mu je poznata fašistička organizacija CasaPound izdala njegovu knjigu, a sada je, kao što sam iznio, zamjenik potpredsjednice Vlade i ministar infrastrukture. Treća je nova ministrica turizma Daniela Santanche, bivša militantna članica neofašističke stranke MSI-DN, koja je neko vrijeme bila članica Berlusconijeve Naprijed Italija, ali kada je osnovana postfašistička stranka Talijanska braća, odmah se učlanila u tu stranku. Ona je prije više godina, kada je bila u stranci Naprijed Italija, u jednom gradu na morskoj obali bez građevinske dozvole sagradila hotelski kompleks 20-ak metara udaljen od plaže! Za to uopće nije odgovarala, a niti joj je srušen hotel, restoran na plaži i drugi sadržaji! Ne znam kako je završila s tom divljom gradnjom. I još nešto o gospođi: u televizijskim emisijama je često davala izjave o zločinima koji su nad Talijanima u Istri, Rijeci i Dalmaciji počinili Titovo vojnici samo zato što su Talijani. Ne treba čuditi ta Danijelina izjava jer njezin idol je bio (a možda i ostao) fašistički diktator i ratni zločinac Benito Mussolini.

Crosetto, ministar obrane, ima samo srednju školu, a predstavlja se da je diplomirani ekonomist!

Za novog senatora Ignazija La Russu ne trebam trošiti riječi, jer sam o njemu pisao kakvu je ljubav imao prema Mussoliniju! Međutim, nisam dosad spominjao članicu i veliku prijateljicu Meloni, Isabellu Rauti, kćerku jednog od najpoznatijih fašističkih Mussolinijevih vojnika i poslijeratnog tajnika neofašističke stranke MSI. Ona je išla očevim putom i bila članica i vođa mladeži u spomenutoj stranci. I ona je, kao i mnogi drugi, raspadom tih neofašističkih stranaka, prešla u redove Talijanske braće i istaknuta je članica. Čudno je kako je Meloni nije postavila za jednu od ministrica, ali ona je senatorica, a to nije mala stvar. Najproblematičniji izbor premijerke Meloni je svakako ministar obrane, 59-godišnji Guido Crosetto. U mladosti je bio član Demokršćanske stranke i studirao na Fakultetu ekonomije Sveučilišta u Torinu, ali nije diplomirao. Začudo da na službenim stranicama talijanske vlade piše da je diplomirao ekonomiju i trgovinu, ali postoje dokumenti da je završio samo srednju školu. U političkoj karijeri bio je načelnik grada Maranea od 1984. do 2004., a potom savjetnik premijera Gorie. Promijenio je stranku i prešao u Naprijed Italija, pa zatim u političku stranku Il Partito della Liberta (Narodna sloboda) desnog centra, potom u minornu stranku desnog centra Cdx, a kada je osnovana postfašistička Talijanska braća odmah se učlanio. Dakle, riječ je o čovjeku, kako u Italiji, pa i u Istri, Rijeci i dijelu Dalmacije, kažu settebandirera (oni koji su za korist spremni promijeniti brojne stranke i nositi sedam zastava! – op. A. Č.). Takva je i Giorgia Meloni, koja je dosad promijenila četiri stranke, a među njima su neofašistička MSI-DN, postfašistička Aleanza Nazionale i na kraju postfašistička Talijanska braća!!!!

Hoće li Meloni iz svoje prostorije maknuti Mussolinijev portret?

Mogao bih navesti mnoge bivše neofašiste i sadašnje postfašiste, ali trebalo bi čitave stranice, a to nema nikakve svrhe. Znano je da Frateli d’Italia u svojim redovima ima većinu takvih članova! No, premda je Meloni svoju stranku i Salvinijevu Ligu i Berlusconijevu Naprijed Italija nazvala strankama desnog centra, istina je da je samo Naprijed Italija desnog centra, a druge dvije postfašističke!! Smatram da sam dosta podataka iznio i dokazao da je tomu tako. I ljutili se predsjednik Sergio Mattarella, Giorgia Meloni i Matteo Salvini, slobodno mogu objaviti da u Republici Italiji vlada postfašitička stranka na čelo s premijerkom Giorgiom Meloni, a to se nijednom nije dogodilo od svršetka Drugog svjetskog rata u Italiji, to znači od 1945. do 2022. godine! Postavlja se pitanje: hoće li iz svojih vladinih prostorija poslije 76 godina biti maknut Mussolinijev portret? Mislim da neće! Jer zašto bi ga maknula Meloni, kada ga do danas nisu maknuli ljevičarske stranke i one lijevog centra? Podsjećam da ga nisu maknuli nijedan od mnogih talijanskih predsjednika i premijera! Nije ga dao maknuti ni predsjednik Komunističke partije Italije Palmiro Togliati, Titov veliki prijatelj u predratnoj Moskvi, zatim predsjednik iste stranke Enrico Berlinguer i drugi!! Na kraju ipak treba uputiti kritiku bivšem premijeru Silviju Berlusconiju kojeg napadaju brojni europski mediji, među njima dakako talijanski, zato što i dalje prijateljuje s ruskim predsjednikom Putinom, koga su već proglasili drugim Hitlerom. Taj isti Berlusconi se neki dan pohvalio da mu je prijatelj Putin i za njegov rođendan poslao mu oveći paket s votkom!

