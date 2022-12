Rus osuđen na zatvor zbog ‘lažnih’ vesti o invaziji Moskve na Ukrajinu

Vladimir Rumyantsev, u kavezu na Gradskom sudu u Vologdi. Slika ljubaznošću BBC Ruske službe putem SOTA-e

Piše: Julija Paramanova

Ubrzo nakon što je predsednik Vladimir Putin krajem februara naredio ruskoj vojsci da uđe u Ukrajinu, Vladimir Rumjancev je počeo da objavljuje, pa čak i da iz svog stana emituje vesti nezavisnih medija o invaziji, ističući mnoga zverstva koja su ruske trupe navodno počinile, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku.

Rumjancev, koji živi u Vologdi na oko 500 kilometara severno od Moskve, kaže da nije obožavalac Putina niti njegove invazije na Ukrajinu. Kaže da je počeo da objavljuje svoje postove i emisije zato što su Rusima potrebne nezavisne informacije – od kojih većina protivreči zvaničnom narativu – kako bi “procenili postupke vlasti”.

Vlasti se ne slažu s tim. Kao i drugi pre njega, Rumjancev je bio meta zbog svojih antiratnih stavova. Sud ga je proglasio krivim za širenje “lažnih informacija” o ruskoj vojsci i osudio ga na tri godine zatvora.

Rumjancev negira krivicu i najavljuje da će se žaliti na odluku suda.

Početkom marta, nekoliko dana nakon što je Rusija počela rat protiv Ukrajine 24. februara, Putin je potpisao zakon koji nalaže duge zatvorske kazne za distribuciju “namerno lažnih informacija” o ruskim vojnim operacijama, u nastojanju Kremlja da kontroliše narativ o ratu u Ukrajini.

Zakon predviđa kazne do 10 godina zatvora za pojedince osuđene za to krivično delo, dok je za distribuciju “namerno lažnih informacija” o ruskoj vojsci koje dovode do “teških posledica” predviđeno 15 godina zatvora.

Tim zakonom su takođe nelegalni “pozivi protiv upotrebe ruskih trupa za zaštitu interesa Rusije” ili “diskreditacija takve upotrebe” uz moguću kaznu do tri godine zatvora. Ista odredba važi i za traženje sankcija Rusiji.

Sud na Dalekom istoku Rusije izrekao je 30. maja prvu osuđujuću presudu za širenje “lažnih vesti” o ratu u Ukrajini.

“Danas je Rusija represivnija nego što je ikada bila u postsovjetskoj eri. Vlasti suzbijaju kritičke medije, maltretiraju mirne demonstrante, učestvuju u prljavim kampanjama protiv nezavisnih grupa i guše ih kaznama. Strane organizacije se sve više zabranjuju kao ‘nepoželjne’, a ruski državljani i organizacije se kažnjavaju zbog navodne uključenosti u njih”, saopštio je Hjuma rajts voč (Human Right Watch).

Opštinski sud u Vologdi izrekao je 22. decembra osuđujuću presudu Rumjancevu zbog navodnog širenja “namerno lažnih informacija o Oružanim snagama Rusije” i osudio ga na tri godine zatvora.

Prema sudu, Rumjancev je u periodu od 18. marta do 22. juna na svojoj stranici društvene mreže VKontakte postavio šest video snimaka na kojima su, kako je sud ocenio, “lažne informacije” da “pripadnici Oružanih snaga Ruske Federacije na teritoriji Ukrajine pljačkaju, ubijaju i siluju civile, uništavati bolnice, porodilišta, škole i vrtiće”.

‘Ne priznajem krivicu’

Do donošenja presude, Rumjancev je već proveo pet meseci u pritvoru. On je rekao da je samo želeo da informiše ljude.

“Da bi procenila postupke nadležnih, osobi su potrebne informacije, i to ne samo zvanične. Što se zvanične verzije tiče, život me je već naučio da joj ne verujem. Ne priznajem svoju krivicu”, rekao je Rumjancev na sudu.

Sud je takođe presudio da je između 7. i 13. aprila Rumjancev s radio-predajnika u svom stanu u Vologdi emitovao više navodno lažnih informacija o ruskim invazionim snagama u Ukrajini, uključujući vesti o silovanju devojčica školskog uzrasta.

Rumjancev je “čovek proleter”, rekao je njegov advokat Sergej Tihonov, koji je naveo da je njegov klijent bio zaposlen na nekoliko različitih radnih mesta u Vologdi, od vozača trolejbusa do montažne trake u fabrici alatnih mašina. Na njegovom poslednjem poslu je bio ložač, održavajući peći u lokalnim preduzećima. Bio je primeran radnik, nije pio ni pušio, i uvek je na vreme dolazi na posao, rekao je Tihonov i dodao da će se njegov klijent žaliti na presudu.

U slobodno vreme, Rumjancev je svojevremeno počeo da se bavi radio-amaterizmom. Kupio je FM predajnike male snage i potom pokrenuo sopstvenu radio emisiju iz svog stana u soliteru – Radio Vovan, kako ga je u šali nazvao.

Veći deo emisija je bio posvećen muzici, od klasične pa do popa, skoro sve preuzeto iz starih sovjetskih arhiva, rekao je Tihonov.

Signal nikada nije bio jak i verovatno nije dosezao dalje od susednih stambenih zgrada.

Rumjancev je promenio format svoje emisije potpuno posvećene muzici nakon 24. februara, kada je Putin pokrenuo najveći konvencionalni sukob u Evropi od Drugog svetskog rata.

Rumjancev je sakupljao i reemitovao audio snimke nezavisnih i opozicionih ruskih blogera i novinara, uključujući Meduzu i Eho Moskve, koji su dugo bili na nišanu kampanje Kremlja protiv nezavisnih medija.

Ruska vlada je u aprilu 2021. godine označila nezavisnu kuću Meduza sa sedištem u Letoniji kao stranog agenta.

Radio Eho Moskvi koji je počeo emitovanje 22. avgusta 1990. u ruskoj prestonici, objavio je 3. marta da se gasi zbog mera vlade da ograniči njegov domet.

Nije jasno ko je slušao ono što je Rumjancev emitovao, ali izgleda da je među njegovim slušaocima bio lokalni ogranak FSB-a, glavni naslednik sovjetskog KGB-a.

Početkom aprila, njegova oprema za emitovanje je zaplenjena, rekao je Tihonov.

“Došli su kod Vladimira s nalogom za pretres i zaplenili sve predajnike. Nije uhapšen, ali mu je rečeno da prestane emitovanje svih ovih opozicionih materijala. Rekao je da bi ga bilo sramota, ako bi prestao to da radi iz straha”, objasnio je Tihonov.

Rumjanceva je kasnije ispitivao FSB, nakon čega je na VKontakte, najvećoj ruskoj društvenoj mreži, objavio post ispisan velikim slovima u kojem navodi da veruje da ruske akcije u Ukrajini predstavljaju kršenje međunarodnog prava i ratni zločin, kao i genocid.

FSB je takođe otkrio da je Rumjancev, pored emitovanja radio programa, objavljivao i antiratne video snimke na svojoj stranici na VKontakte, koja je u prvim danima invazije imala manje od 20 pratilaca.

Policija je 12. jula uhapsila Rumjanceva zbog navodnog širenja informacija u cilju diskreditacije ruskih oružanih snaga i pokrenuta je krivična istraga.

Između ostalog, istraga je ispitivala materijal koji je Rumjancev objavio i emitovao o Buči, Irpinu i Mariupolju.

Gradovi Buča i Irpin u Kijevskoj oblasti su teško oštećeni tokom kratke, ali brutalne okupacije ruskih snaga na početku invazije na Ukrajinu.

Mariupolj je ruskim granatiranjem pretvoren u ruševine i tačan broj civilnih žrtava još je nepoznat, ali se procenjuje da su hiljade poginule.

Tokom ispitivanja, Rumjancev je izneo svoje ne baš pozitivne stavove o Putinu. Transkript saslušanja je pročitan na sudu.

“Snažno se protivim aktuelnoj vladi Ruske Federacije, uključujući predsedniku Putinu V.V. (Vladimiru Vladimiroviču). Verujem da je on veoma dugo na vlasti… i da ne živi u realnom svetu, već u iluzijama”, rekao je Rumjancev pre nego što je kritikovao Putinovu odluku da napadne Ukrajinu, gde “pre invazije Rusije niko nikoga nije ubio i sve je bilo mirno”.

Rumjancev je na sudu priznao da je objavljivao i emitovao antiratne materijale, ali je rekao da ne smatra da njegovi postupci predstavljaju krivična dela.

Tokom suđenja, tužilac je tražio da Rumjancev bude osuđen na šestogodišnju zatvorsku kaznu, ukazujući na njegove druge opozicione aktivnosti, uključujući učešće u antiratnim protestima, kazne od 60.000 rubalja (790 evra) i podršku zatvorenom opozicionom političaru Alekseju Navalnom.

Aktivnosti i stavovi Rumjanceva su uvek bili nešto što je njegovom bratu Sergej bilo teško da razume.

“Rekao sam mu da takva aktivnost neće izaći na dobro, da je to krivično delo. Na proleće smo razgovarali, ali nismo našli zajednički jezik”, rekao je Sergej Rumjancev. “On se večito protivi vlastima; on ima svoje mišljenje o svemu što se dešava u zemlji. Ne znam zašto veruje tim ljudima, a ne veruje vladinom gledištu. On veruje Navaljnom i drugima… Onda je izbrisao mene i moju ženu kao prijatelje na društvenim mrežama.”

Uprkos razlikama, Sergej je podržavao svog brata tokom suđenja i dostavljao mu pakete u pritvorskom centru.

Na dan kada je sud izrekao presudu, ruska nevladina organizacija OVD-Info koja prati hapšenja širom zemlje, objavila je pismo Rumjanceva u kome govori o svojoj prošlosti i razlozima zbog kojih je osnovao svoju skromnu radio stanicu.

Spomenuo je distopijski roman “Moskva 2042″iz 1987. poznatog satiričara i bivšeg sovjetskog disidenta Vladimira Vojnoviča u kojem zemljom vlada “Komunistička partija državne bezbednosti”, u kombinaciji elemenata sovjetske Komunističke partije, Ruske pravoslavne crkve i tajne policije KGB-a.

“Nisam očekivao da će to postati rijaliti”, rekao je Rumjancev.

RSE