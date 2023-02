Ruski malj

Foto: DPA – Šef Wagnera Jevgenij Prigožin: neophodan ili konkurent Putinu?

Jevgenij Prigožin je sa svojom grupom plaćenika Wagner postao neophodan Putinu u Ukrajini. Izaziva li on sada šefa Kremlja?

Piše: Mihail Zigar – ipg-journal.de – 13.2.2023.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Ruski predsjednik Vladimir Putin je očigledno konačno uzeo k znanju da mu je sa ratom u Ukrajini izrastao opasan konkurent: Jevgenij Prigožin, osnivač privatne plaćeničke grupe Wagner, čiji ljudi se bore na strani ruske armije. Već prema poziciji Prigožin se može označiti kao čovjek godine ili kao zlikovac godine. Prema mnogobrojnim moskovskim izvorima Putin se pokazuje uvjerenim da će moći oslabiti Prigožina, koji se povezao sa vojnim generalštabom. Međutim, moglo bi nastupiti i suprotno jer Prigožin sada važi kao najvjerovatniji favorit za Putinovog nasljednika.

Od početka rata protiv Ukrajine Putin je ugušio uspon svakoga rivala i svim sredstvima spriječio da konflikt izrodi popularnu figuru vojskovođe, koja bi mu mogla postati opasna. Sa tim je imao uspjeh. Naprimjer, u ljeto 2022. stajao je ambiciozni general Aleksander Lapin u centru male medijske kampanje na internetu, koja ga je glorifikovala. To je Lapina odmah koštalo posla a Prigožin koji kontroliše više internetskih brigada pokrenuo je kratku ali djelotvornu medijsku kampanju protiv njega.

Kako sam ja čuo od mojih izvora koji su bliski ruskoj vladi Putina je tada posmatrao šefa Wagnera sam kao protutežu generalima. Za ruskog predsjednika Prigožin je bio njegov čovjek: poslušan alat jednostavan za upotrebu. Međutim Prigožin je posljednjih godina napravio stvarno iznenađujuću karijeru. Na početku je bi poznat kao „Putinov kuhar“ koji je na osnovu državne narudžbe za pripremu jela za škole u cijeloj Rusiji krenuo po zemlji. Onda je osnovao vlastitu internet brigadu Internet Research Agency, čiju ulogu je istakao posebni istražitelj SAD Robert Mueller u svojoj istrazi oko uticaja na izbore u predsjedničkim izborima 2016. Osim toga Prigožin je postao poznat kao osnivač grupe Wagner, čiji plaćenici se bore u Africi, Siriji i danas u Ukrajini.

Prigožinov politički uspon brzinom komete započeo je kada je on u ruskim zatvorima regrutovao zatvorenike za svoju grupu plaćenika Wagner.

Sama ta postignuća garantovala su Prigožinu odgovornost za Putinove najdelikatnije zadatke. Ove godine on je prešao još jednom u jednu drugu ligu, pri čemu je nadvisio ostale moćne prijatelje Putina. Tu spadaju ministar odbrane Sergej Šojgu, sekretar ruskog savjeta bezbjednosti Nikolaj Patrušev, direktor državnog koncerna za proizvodnju oružja Rostec Sergej Čemesov i Putinov bliski prijatelj Juri Kovalčuk. Prigožin ih je sve zaobišao i trenutno izgleda kao da je najvažniji i najpopularniji akter u ruskoj politici koga se boje i visoki činovnici i zastupnici gospodarstva.

Prigožinov politički uspon brzinom komete započeo je kada je on u ruskim zatvorima regrutovao zatvorenike za svoju grupu plaćenika Wagner: Ko je bio spreman da se bori na frontu u Ukrajini tome je ponudio pomilovanje – nakon šest mjeseci službe slutila se sloboda. Da bi u tome uspio Prigožin je morao istovremeno kontaktirati više važnih ruskih bezbjednosnih ureda: sa federalnom službom za provođenje kazni zatvora, koja je u Rusiji država u državi, unutrašnjom tajnom službom FSB, ministarstvom unutrašnjih poslova, generalnim državnim tužiteljstvom i istražnim komitetom. Pošto sve ove instance koriste poseban status i direktno su podređeni predsjedniku Putinu, niko se nije usuđivao ući u spor sa njima. Međutim, sa tim je sada kraj, jer je sa Prigožinom izronio džoker, koji je mogao sve asove istovremeno adutirati. Ako je on u poziciji da oslobađa zatvorenike po svojoj volji njegova moć je bezgranična.

Sljedeći signal za Prigošinov novi status bila je otvorena konfrontacija sa ministarstvom odbrane i generalštabom vojske. U ruskoj politici ovaj konflikt je bio potpuno novi fenomen. U prošlosti Putinovim podređenim nije bilo dozvoljeno da se međusobno javno kritikuju, međutim to se promijenilo 2022. godine. Od početka invazije Putin je zaposlen samo sa ratom. On se ne interesuje ni za šta drugo, tvrde izvori. Samo ko stoji na prednjem frontu ima još direktan pristup njemu, tako da su nekadašnji članovi njegovog unutrašnjeg kruga trenutno znatno izgubili na značaju.

Prigožinu je uspjelo da izgradi imidž nejefikasnijeg vojnog aktera. On nije podređen ministarstvu odbrane i nije povezan u sistem vojne birokratije, nego sam definiše svoje zadatke, ciljeve i termine. Prema mojim izvorima Putin je suglasan sa ovim aranžmanom. Osim toga on je dopustio da Prigožin javno oštro kritikuje druge generale. Pošto i Putin malo cijeni ove ljude on je odustao od ukoravanja osnivača Wagnera.

Najradikalniji političari i poslovni ljudi osjećaju se privučeni Prigožinu.

Prošle jeseni Jevgenij Nušin, nekadašnji ruski zatvorenik, koji je nakon regrutacije u grupu Wagner prebjegao u Ukrajinu i nakon jedne razmjene zarobljenika opet dospio u Rusiju, bio je ubijen maljem. U novembru se pojavio video ovoga ubistva najvjerovatnije kao upozorenje na sve potencijalne dezertere. Ovo varvarstvo ima iznenađujuće puno obožavalaca. U Rusiji se „Wagnerov malj“ pojavio također u trgovini kao suvenir i auto naljepnica sa simbolima Wagnera. Prigožin, koji je u javnoj izjavi pozdravio ubistvo Nušina, postao je jedna vrsta narodnog heroja.

Najradikalniji političari i poslovni ljudi osjećaju se privučeni Prigožinu. Moje kontakt osobe izvještavaju da je vođa Čečena Ramsan Kadirov, koji je prije imao direktnu vezu sa Putinom, sada podređen Prigožinu. Poslovni čovjek Konstantin Malofejev, vlasnik ultrakonzervativnog odašiljača Tsargrad TV, koji je 2014. podržavao napad na Donbas, kao i ideolog modernog ruskog fašizma, filozof Aleksandar Dugin, puni su pohvala za Prigožina. I vođe takozvanih narodnih republika Donjeck i Luhansk su pod njegovim uticajem. To su najuticajnije snage u današnjoj Rusiji jer stoje na frontu i u Putinovim očima imaju najveću vagu.

Prigožin je u međuvremenu i junak „patriotskih“ vojnih reportera, koji rade za propagandna medija i često ispoljavaju fašističke stavove. I kao što izgleda on je kao politički akter već potpuno neovisan. Tako je uzeo na nišan guvernera St. Petersburga, Aleksandra Beglova, dugogodišnjeg saveznika Putina. „Ljudi poput Beglova će prije ili kasnije biti zdrobljeni kao stjenice od strane našeg društva“, pisao je on nedavno. Mnogi moskovski preduzetnici i činovnici shvataju već krajem 2022. Prigožina kao stvarnu prijetnju. „Malj je poruka za sve nas“, rekao je jedan oligarh u razgovoru sa mnom. Već mjesecima kursira pitanje zašto Putin ne vrati Prigožina u njegove okvire, kao što je to prije radio kod mnogih drugih.

Sada je valjda i Putin shvatio da bi Prigožin mogao biti malo previše popularan.

Prigožin je 10. januara izvjestio na telegram kanalu svoga preduzeća da su Wagnerovi plaćenici zauzeli ukrajinski grad Soledar. To je bila njegova najjača propagandna pobjeda, jasan dokaz za to da grupa Wagner spada u najiskusnije borbene ruske jedinice. Prema mojim izvorima u Moskvi počeli su visokorangirani činovnici – navodno u šali – diskutovati o tome da li je došao trenutak da se zakunu na vjernost Prigožinu dok nije kasno. Ministarstvo odbrane reklamiralo je osvajanje Soledara za sebe što su Prigožin i mnogobrojni vojni izvještači odmah demantovali. Ova beznačajna pobjeda dovela je propagandiste u apsolutni zanos. Ovdje je jedan od tipičnih komentara: „Wagner PMC upao je u ruski grad Soledar i pobio cjelokupno stanovništvo. Pazite, nije razmijenio nego pobio. Kao bjesni psi. Jevgenij Viktorović Prigožin je tako pravi ruski političar. On govori ono šta dobri ruski narod želi čuti i radi ono šta očekuje od svoje armije.“

Sada je valjda i Putin shvatio da bi Prigožin mogao biti malo previše popularan. Zbog toga je ojačao Prigožinove najvažnije protivnike – generale Lapina i Valerija Gerasimova – i imenovao je poslednjeg za glavnokomandujućeg operacija u Ukrajini. To odgovara Putinovoj uobičajenoj birokratskoj igri koja je do sada uvijek uspijevala ali ovoga puta možda neće tako biti.

Mnogi Rusi, koji slijepo slijede propagandu, su frustrirani jer njihova armija ne pobjeđuje. Kijev nije, kako je obećano, zauzet za nekoliko dana. Sa imenovanjem generala Gerasimova za vrhovnog zapovjednika Putin preuzima odgovornost za sve sljedeće poraze. A Prigožin, koji ovo imenovanje nije kritikovao, neće time biti oslabljen. Tako bi Prigožin u skoroj budućnosti mogao predsjedniku njegov rang praviti upitnim. Putin tada možda neće biti u poziciji da se dokaže protiv svoga nekadašnjeg kuhara.

Mihail Zigar je ruski novinar i autor. On radi za Spiegel i bio je glavni urednik neovisne TV stanice Kiša. Od ruskog napada na Ukrajinu živi u Njemačkoj.

ipg-journal.de