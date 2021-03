Strah od povratka Lule: Bolsonaro u ovčijoj koži

Foto: EVARISTO SA/AFP

Bivši predsjednik Brazila Lula mogao bi na sljedećim izborima izazvati trenutnog predsjednika Bolsonara. Njegova reakcija pokazuje koliko se on boji povratka ljevičara – i koliki je uticaj Lule već sada.

Razgovarao: Jens Glüsing, Rio de Janeiro 14.03.2021

Preveo: Ešref Zaimbegović

Sudija Vrhovnog suda ukinuo je presude za korupciju protiv nekadašnjeg ljevičarskog predsjednika Luiza Inacio Lula da Silva – čime mu je omogučen izvjesniji politički povratak na predsjedničkim izborima 2022. Brazilska politologinja Marcia Ribeiro Dias klasificira situaciju.

SPIEGEL: Gospođo Ribeiro Dias, šta za Bolsonara znači povratak Lule na političku scenu?

Ribeiro Dias: Lula je bio isključen iz brazilske politike dok god je bio pravosudno progonjen i sjedio u zatvoru. Uprkos tome on ima znatan potencijal u biračkom tijelu. To se pokazuje na reakciji Bolsonara: On normalno traži konfrontaciju kad ga neko kritikuju. Nakon prvog velikog nastupa Lule protekle srijede, na kojem je žestoko napao Bolsonarovu politiku negacije u pandemiji, Bolsonaro je prvi puta nakon više mjeseci stavio masku i izjasnio se za vakcinaciju. Lula sada određuje političku agendu.

SPIEGEL: Znači li to da ćemo u budućnosti doživjeti jednog Bolsonara u ovčijoj koži?

Ribeiro Dias: Mi Brazilci smo naučili da je život sa Bolsonarom sličan emocionalnoj vrteški. On sada traži pravi ton da bi reagovao na do sada najveću prijetnju njegovoj moći. Ta prijetnja je utjelovljena u Luli. Njegova politika odgovarala je uvijek vrlo umjerenoj socijaldemokratiji. Zato Lula može uspjeti da organizuje širok opozicioni front protiv Bolsonara.

SPIEGEL: I Bolsonaro i Lula bore se za glasove siromašnih. Može li ih Bolsonaro finansijskim potporama privući na svoju stranu?

Ribeiro Dias: To je moguća strategija. Problem je da bi Bolsonaro time izgubio podršku gospodarske elite. On sebi ne može dozvoliti da zadovolji samo siromašne, time se ne dobijaju izbori. Bolsonaro nema jasno definisanu ciljnu publiku. On je podržan prije svega od frustriranih Brazilaca donjeg srednjeg sloja. Ali on je bez sumnje naslijedio jedan dio Lulinih birača, inače ne bi bio izabran.

SPIEGEL: Bolsonaro uživa veliku podršku oružanih snaga. Prijeti li Brazilu vojni puč ako Lula politički ojača?

Ribeiro Dias: Rizik postoji. Međutim oružane snage bi platile veoma visoku cijenu ako bi intervenisale. Ja sumnjam da će do toga doći.

SPIEGEL: Bolsonaro želi olakšati kupovinu oružja. Da li bi on mogao pobuniti desničarske milicije protiv Lule?

Ribeiro Dias: Taj scenario me zabrinjava. Njegov diskurs da traži oružje za sve mogao bi destabilizovati javnu sigurnost. Politički motivisano nasilje se proteklih godina jako povećalo, sve češće kandidati bivaju ubijeni. Politika je postala minsko polje. Ovu radikalizaciju mogle bi oružane snage uzeti kao izliku da intervenišu.

