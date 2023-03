To su investitori koji su izazvali potres kod Credit Suisse

Vladar u pozadini: Saudijski krunski princ Mohamed bin Salman – Foto: Athit Perawongmetha/EPA

Od prošle jeseni najveća banka Saudijske Arabije bila je i najveći dioničar Credit Suisse. Ko su investitori iz carstva krunskog princa Mohameda bin Salmana? I šta oni žele?

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Vjerovatno je Ammar Abdul Wahed Al Khudairy potcijenio snagu svojih riječi. Predsjednik Saudi National Bank, koja je unazad samo nekoliko mjeseci najveći akcionar švajcarske velike banke Credit Suisse, dao je u Rijadu intervju novinskoj agenciji Reuters. U njemu su bile radosne vijesti. „Mi smo sa planom, planom transformacije koji su nam oni ponudili zadovoljni“, rekao je bankar. On ne vjeruje da Credit Suisse treba svjež kapital, podaci su dobri, sve je fino.

U intervjuu Al Khudairy je također rekao to što je mjesecima prije toga tako ili slično često govorio. Njegova banka neće iz regulatornih razloga dati dodatni novac Credit Suisse. “Well we can’t…We cannot, because we would go above 10%. It’s a regulatory issue.”

Međutim, u fazi velike nervoze u kojoj se finansijski svijet našao nakon stečaja i nakon toga spašavanja Silicon Valley Bank ove riječi su izazvale potres. Credit Suisse je posrnula, kurs akcije je pao, za stabilizaciju ona hoće da pozajmi 50 milijardi franaka kod Narodne banke Švajcarske. Ko su dakle investitori koji su jednu od najvećih banaka Evrope na taj način doveli do posrtanja?

Saudi National Bank je najveća banka Saudijske Arabije i cijelog arapskog svijeta. Osnovana je 1953. i dugo je bila poznata kao National Commercial Bank. Ona nije čisti državni institut nego je notirana na berzi sa vrijednošću preračunatoj od oko 50 milijardi evra. Međutim, najveći akcionar je saudijski državni fond PIF, koji ima udio od 37 posto i koga kontroliše krunski princ Mohamed bin Salman. Osim toga učestvuju i druge državne institucije, te je tako više od polovine udjela kontrolisano od saudijske države – i time faktički od krunskog princa.

Od jeseni 2022. Saudi National Bank je sa učešćem od 9,88 posto najveći akcionar Credit Suisse. Švajcarci imaju zbog svoga kompleksnog prestruktuiranja akutnu potrebu za kapitalom – i Saudijci su u novembru investirali oko 1,5 milijardi franaka.

“Spasio ih šeik”

Oni nisu jedini arapski investitori kod Credit Suisse. Već dugo godina udio ima i također saudijska Olayan grupa iza koje stoji bogata naftna dinastija. Drugi najveći akcionar sa 6,9 posto je Qatar Investment Authority (QIA), državni fond iz Katara. U švajcarskim finansijskim krugovima postoji vic da je velikog rivala UBS u finansijskoj krizi 2008. spasila Švajcarska – a Credit Suisse šeik. Krajem 2022. krunski princ i njegova banka nastupili su kao bijeli vitezovi.

Centralna figura za vezu sa krunskim princom i njegovom bankom bio je očigledno legendarni investicioni bankar koji dogovara poslove Michael Klein (59) koji je nekada bio zamjenik izvršnog direktora američke velike banke Citigroup, a sada je u upravnom odboru Credit Suisse. Prema “Wall Street Journal” on je ugledni savjetnik u kraljevstvu, naprimjer, kod ulaska na berzu državnog naftnog giganta Saudi Aramco 2019. godine. Krunski princ sam nije zvanično učestvovao u pregovorima oko ulaska u Credit Suisse. Međutim, niko ne sumnja da bi se takva investicija desila bez njegove saglasnosti.

“We like the story”

Predsjednik banke, Ammar Al Khudairy, predstavio je tada ulazak agenciji Bloomberg kao „sasvim normalan poslovni potez“. Saudi National Bank ne teži mjestu u upravnom odboru ili štaviše učešće jer to sa sobom nosi dodatne regulatorne zahtijeve, rekao je Al Khudairy već odmah poslije ulaska. Učešće, postavljeno na tri do pet godina, ima „vrlo dobar, ne, čak izuzetan potencijal za renditu“, rekao je u SAD obrazovani bankar. “We like the story.”

Slično je to opisao i sada u intervjuu koji je izazvao turbulence. Credit Suisse je “oportuna investicija” koja će svoju vrijednost povećati sa uspješnim povratkom.

Međutim, od početka postojale su pretpostavke da Saudijci svoj ulazak povezuju sa strategijskim ciljevima. Saudi National Bank igra u reorganizaciji kraljevstva važnu ulogu. Ulazak u Credit Suisse mogao bi njegovoj banci dati važan know-how, izjavljivao je predsjednik Al Khudairy u raznim intervjuima. Naprimjer, za širenje vlastite palete proizvoda, za finansiranje domaćih preduzeća ili realizaciju nastupa na berzi. Zajedno će sjesti “nekada u sljedećim mjesecima” i razviti zajedničke planove. Zauzvrat su se neki u Švajcarskoj nadali da bi i Credit Suisse mogla profitirati od ovoga partnerstva. Banka je već godinama aktivna u zemlji nafte, a od 2012. ima čak i filijalu u Rijadu, da bi organizovala ulaganje novca bogate klijentele.

U četvrtak, na dan turbulencija, Al Khudairy se još jednom javio za riječ. Silne reakcije tržišta on smatra „potpuno neopravdanim“, rekao je on za američku TV CNBC.

„Kad se pogleda kako je pao cjelokupan bankarski sektor nažalost mnogi ljudi su tražili samo izgovor“, rekao je predsjednik Saudi National Bank. „To je panika, malo panike. Ja vjerujem ona je potpuno neopravdana bilo za Credit Suisse ili za cjelokupno tržište.“

I sada nije bilo razgovora sa Credit Suisse o potpori. “Poruka se nije promijenila, ona je od oktobra ista“, rekao je on. “I kad bi smo htjeli postoji suviše komplikacija iz regulatornog i kontrolnog pogleda.” On je tako uvijek govorio. I dan prije toga.

