Turska odobrila pristupanje Finske NATO-u

Foto: Reuters

Turski parlament odobrio je nacrt zakona kojim se Finskoj dozvoljava ulazak u NATO, otvarajući put Helsinkiju da se pridruži zapadnom odbrambenom savezu dok rat besni u Ukrajini.

Turski parlament je bio poslednji među 30 članica alijanse koji je ratifikovao članstvo Finske nakon što je mađarsko zakonodavstvo usvojilo sličan zakon ranije ove nedelje, javio je Rojters.

Prihvatanje nove zemlje zahteva jednoglasnost svih članica.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozdravio je odluku parlamenta Turske.

“Ovo će celu #NATO porodicu učiniti jačom i sigurnijom”, napisao je Stoltenberg na Tviteru.

I welcome the vote of the Grand National Assembly of #Türkiye to complete the ratification of #Finland’s accession. This will make the whole #NATO family stronger & safer.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 30, 2023