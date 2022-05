Ukrajina se ‘bori za sve nas’ poručili iz U2 tokom nastupa u metrou u Kijevu

Članovi irskog rock benda U2, Bono i gitarista The Edge, održali su koncert unutar metro stanice u Kijevu 8. maja tokom kojeg su hvalili Ukrajince i njihovu borbu za slobodu.

“Narod Ukrajine se ne bori samo za svoju slobodu, vi se borite za sve nas koji volimo slobodu”, rekao je Bono grupi ljudi okupljenoj unutar stanice podzemne željeznice, prema izvještajima ukrajinskih i irskih medija.

Tokom koncerta koji je trajao oko 40 minuta Bono i The Edge odsvirali su neke od najvećih hitova benda, ali i druge klasike kao što je pjesma Stand By Me, čiji su tekstovi promijenjeni u “stand by Ukraine”.

Bono je također pohvalio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekavši da “trenutačno vodi svijet u potrazi za slobodom”.

Iz U2 su ranije na Twitteru napisali da je Zelenski pozvao bend da nastupi u Kijevu “u znak solidarnosti s ukrajinskim narodom i to je ono što smo došli učiniti”.

Tokom nastupa Bono je prilagodio i tekst poznate pjesme U2 Pride (In the name of love) kako bi bila u skladu sa borbom Ukrajinaca za slobodu od Rusije.

“Ove večeri, 8. maja, na ukrajinskom će nebu odjeknuti pucnji, ali ćete konačno biti slobodni. Oni vam mogu oduzeti živote, ali nikada ne mogu uzeti vaš ponos”, rekao je.

Pjesma uključuje reference na ranije sukobe u Irskoj i desetljeća sukoba s Britanijom oko Sjeverne Irske.

“Molimo se da uskoro uživate u tom miru”, rekao je Bono.

Bono Vox, koji često daje svoj glas raznim ciljevima, uključujući borbu protiv siromaštva i AIDS-a, nastupio je dok su sirene za raciju odjekivale u Kijevu i borbe bjesnile na istoku zemlje.

Nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, U2 je bio i bend koji je održao prvi veliki koncert u Sarajevu 23. septembra 1997. godine. Koncert je najavio četiri godine ranije satelitskim linkom dok je upozoravao na strahote u ratnom Sarajevu.Tokom nastupa u Bolonji 17. jula 1993. godine putem satelitskog linka povezao se slikom sa Sarajevom, gdje je pisac je i redatelj koji je režirao dokumentarni film “Miss Sarajevo” Bill Carter, intervjusao građane Sarajeva koji su govorili kroz kakve tegobe prolaze.

Pjesma benda U2 ”Miss Sarajevo”, objavljena u novembru 1995. godine o izboru najljepše djevojke, održanom u ratnom Sarajevu jedini singl je sa albuma Original Soundtracks 1 iz 1995. godine, gdje je čuveni operski pjevač Luciano Pavarotti bio gostujući vokal i otpjevao opersku solo dionicu u pjesmi.

