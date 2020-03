Zovu ga ujak Joe

Amerikancima je dosta političkog cirkusa: Joe Biden sa svojom stabilnošću ima najbolje šanse da uđe u Bijelu kuću.

Piše: Knut Dethlefsen

Preveo: Ešref Zaimbegović

Donald Trump doduše naziva Joe Bidena „Sleepy Joe“, ali moguće je da Biden postane noćna mora vladajućeg predsjednika. Dobro je moguće da se nekadašnji potpredsjednik Baracka Obama sa svojih 77. godina ne samo sprema da dobije nominaciju demokrata u julu nego i same izbore za predsjednika. Njemu uspijeva to što Bernie Sanders obećava mjesecima naime da birače masovno dovede na birališta. Joe Biden ne obećava nikakvu revoluciju i nikakav radikalni društvenopolitički zaokret nego povratak u normalno stanje. On obećava prije svega kraj političkog izvanrednog stanja i stalnog povećanja političke polarizacije koja je očigledno mnogim Amerikancima u međuvremenu postala nepodnošljiva.

Jedan dan nakon što je Donald Trump uveo zabranu ulaska iz pravca Evrope, govorio o inostranom virusu i još više uznemirio berze i stanovništvo Joe Biden je održao državnički govor. Naveo je kako bi obazriv i solidaran mogao biti američki predsjednik i njegova vlada kad se radi o rješenju ozbiljnih problema. Kontrast između Donalda Trumpa u veće prije toga nastupa Joa Bidena nije mogao biti veći. Joe Biden je djelovao kao predsjednik SAD a ne Donald Trump. Izgledalo je kao da je već ostvario izbornu pobjedu.

I upravo o ovoj izbornoj pobjedi radi se biračima demokrata u primarnim izborima. Najvažniji kriteriju za odluku većine na izborima je sposobnost da bude izabran. Predizbori u martu kako na Super Tuesday tako i tjedan kasnije na „Mini Super Tuesday“ jasno su pokazali da demokratski birači hoće kandidata kome vjeruju da u jesen može pobijediti Donalda Trumpa. To je za njih većinom Joe Biden. Zato izborni rezultati ispadaju tako jasni jer oni žele kraj Trumpovog predsjedništva koje ih ljuti i sa kojim su nezadovoljni.

Politički program i suglasnost sa vlastitim interesima za većinu igraju podređenu ulogu. Drugačije rečeno, široka podrška Joe Bidenu na primarnim izborima demokrata i visoko učešće na izborima su izraz jakog antitrumpovskog raspoloženja. To nije bezuslovno glasanje protiv Bernia Sandersa. Mnogi ljudi, koji doduše politički podržavaju Sandersa biraju ipak Joa Bidena jer mu daju veće šanse da pobijedi Trumpa, pošto on može privući neovisne i frustrirane republikanske birače.

Najvažnija podrška Joe Bidenu su glasovi afroamerikanaca. Oni su u velikom broju došli na birališta u Južnoj Karolini i u drugim državama sa visokim učešćem crnačkog stanovništva. Iz toga nastalu situaciju Joe Biden je znao iskoristiti kroz svoje jake nastupe. Kao posljedica toga ostali umjereni kandidati za nominaciju Pete Buttigieg, Amy Klobuchar i Michael Bloomberg, brzo su odustali pošto njihova kandidatura nije više imala izgleda na uspjeh ali sigurno i zato da bi se konsolidovao umjereni lager. Njihova izborna preporuka za Bidena, kojoj su se tada pridružili i ostali nekadašnji kandidati Cory Booker, Kamala Harris, Beto O‘Rourke, John Delaney i Andrew Yang dala je Bidenovoj kampanji dodatnu snagu.

U međuvremenu postoji talas podrške za bivšeg potpredsjednika. Nepomirljiva retorika Bernia Sandersa i njegova programska rigidnost ide mnogim demokratima suviše daleko i oni se osjećaju sami napadnuti. On nije uspio svojom dobro organizovanom i sa malim donacijama dobro finansiranom kampanjom da ubijedi afroameričke demokrate u većem broju. Sandersu također nije uspjelo da stvori široku progresivnu alijansu o kojoj on sam rado govori.

Većina afroameričkih birači imaju povjerenje u Joe Bidena, vide ga kao svoga saveznika pošto je mlađem i na početku manje poznatom prvom afroameričkom predsjedniku osam godina čuvao leđa, služio kao njegova desna ruka i bio mu neograničeno lojalan.

Jasna pobjeda u Mičigenu pokazuje osim toga da je Joe Biden sposoban da pobjedi u državama koje su odlučujuće u izboru predsjednika i koje imaju puno birača koji mijenjaju stranu. Tamo je 2016. u primarnim izborima Bernie Sanders pobijedio Hillary Clinton prije nego što je u jesen pobijedio Donald Trump. Biden bi mogao sada u sebe ubijediti većinom bijele birače i to različite grupe, kako radnike tako i one sa većim zaradama, ljude sa različitim obrazovanjem i stanovnike predgrađa. I to sve pri visokom učešću na izborima. Biden može doprijeti do mnogih birača koji su 2016. još birali Trumpa.

On želi da politiku SAD očisti od otrova i ponovo uspostavi čast, pristojnost i dostojanstvo u Bijeloj kući.

Predizborna kampanja demokrata kreče se i zbog toga u pravcu odluke za Joe Bidena pošto se demokrati sada rado ujedinjavaju iza jednog kandidata i hoće da se koncentrišu na obračun sa Donaldom Trumpom. Oni neće više da čekaju na dan partijske odluke sredinom jula. Ali predizborna kampanja još traje i Bernie Sanders se nije potpuno predao iako će njegova intonacija prema Bidenu biti nešto blaža.

U nedjelju će se u Vašingtonu održati možda jedina debata samo između Sandersa i Bidena. Sanders sigurno želi Bidena sadržajno napasti i pokrenuti ga da bar dio njegove političke agende uzme u izborni program demokrata. I stvarno Biden će se morati pokrenuti ukoliko želi da demokrate održi zajedno i spriječi da se progresivni birači otuđe i u jesen ne izađu glasati. Mnoga pitanja o kojima govori Bernie Sanders stvarno pokreću Ameriku. Međutim i pametan izbor kandidata za potpredsjednika mogao bi za Bidena djelovati integrirajuće i dati njegovoj kampanji više energije pošto on sam očigledno ne može dobro reprezentovati raznolikost SAD.

Najvažnija stvar je naravno to što je Biden veoma poznat i obljubljen. Amerikanci ga znaju već decenijama kao nekoga ko se mijenja i kao nekoga ko nije ljigav i ko pravi i greške.

Oni ga zovu Ujak Joe. U poređenju sa Trumpom on je simpatičan i to ga pravi veoma opasnim za Trumpa. Biden svoju kampanju sada gradi za predstojeću borbu sa Trumpom.

ipg-journal.de