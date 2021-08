Prelijepa vijest iz Telforda, Engleska za Balet Mostar Arabesque!

Baletska škola Arabesque, u javnim nastupima Balet Mostar Arabesque osvojilla je treće mjesto u Finalu Dance World Cup 2020/2021 u kategoriji Mini Small Group Ballet, u kojoj su se natjecale: Engleska sa dvije škole, Bugarska sa dvije škole, Vels, Češka Republika, Španjolska i Bosna i Hercegovina. Dance World Cup je najveće plesno natjecanje za djecu i mlade širom svijeta, u okviru koga se oko 120.000 natjecatelja svake godine natječe na kvalifikacijama za svoju zemlju i na svjetskom Finalu.

S obzirom na to da se prošle godine veliko Finale nije održalo, ove godine je od 09. do 14.08. Finalno natjecanje za 2020. godinu, a od 15. do 19.08. za 2021. godinu.

Tim povodom je ,umjetnička direktorica BMA, Arleta Ćehić, prof. baletske pedagogije, izjavila:

„Godina iza nas 2020 je u organizacionom smislu bila veoma teška. Djeca su brutalnom izolacijom četiri mjeseca bila onemogućena da dolaze na redovnu nastavu baleta, a potom je uslijedio školski raspust. Početkom školske godine se situacija donekle normalizovala i to se odmah reflektovalo na naš rad, tako da smo već u 11. mjesecu na International Dance Competition Stage u S.Makedoniji, od prijavljene tri koreografije, osvojili sva tri prva mjesta, među kojima su bile i naše Bečke Bombone čiji uspjeh uravo sada slavimo. Radi se o odabranoj grupi djece od 5 -7 godina, koja su u minimalnim uslovima pokazala maksimalne rezultate. Ovo je još jedan dokaz da se doziranom disciplinom tijela i duha može ostvariti skoro pa nemoguće. Logistika rada BMA se svodi samo na jednu osobu, i to ograničava planski napredak i širenje baletske umjetnosti na našem prostoru. Zaista je velika šteta da Grad Mostar i njegove institucije kulture i obrazovanja, ne vide mogućnost dugoročnog ulaganja u ovaj domen obrazovanja umjetnosti, u svoju djecu –te potencijalne brilijante koji jedva čekaju da budu izbrušeni do mjere savršenog.“

Inače Balet Mostar Arabesque djeluje već 15 godina u Mostaru i iza sebe ima brojna međunarodna i svjetska natjecanja, donoseći u Mostar značajne medalje i priznanja sa respektabilnih natjecanja.

Iako radi u minimalnim uslovima kompletne kadrovske i materijalne logistike, rezultati ne izostaju i čine ponosnim ne samo grad Mostar i BiH, već i ostale ljubitelje baletske umjetnosti, karakternog i modernog plesa.