Serbia in my heart

Piše: Čedomir Petrović

Ja se sofem Đorđ Đorđe ili Džoka Avakumovich. Ja se treča degeneracija u SAD. Ja nosi puno, puno love for my serbia. U heart … u srce. Al moj srce bolesno mnogo i ja imala plansatracija i dobila srce od jedan šiptar što ga zgazila auto. On imala pekara blizu naš house, al mi nismo kupovali kod nje. Ja čekao na srce i nisi mogo da praviš choice… Izbor. Give or thake other… Uzela il ostavila za drugo.

Ja so besan i tuzna što u moj serpski grud kucala srce jedno šiptar.

Jedna noč ja rekla deca natën emirë ?! Ona se jako uplasila. After, nasla na google da ja kazala – Laka noć na šiptarski jezik. Oma išo kod ova doktor za glava. Ona kazala da my new heart mogla da can change… Može promenila mendimet emia… Moje misli. Jaooooo kuku mene… Ja opet govorila šiptarski. Ako neka u serbia oće dao svoj srce za puno dolar ja platiti, al samo da ima srce serbin.

Ja heard… Čuo da i serbija people ne živ dobro. Mnogo oće proda svoj organ. Moze napravi business i ovde ja otvori hospital… Bolnica za plansatracija. Mož da namlati mnogo dolar sto kazala moj father. Moj father ima puno money… Vi kazala, pare. Whole family… Celo porodica ne mož da to istroši dok je živ.

Mi dala 100 dolar za naš zemla po jedan pop, a ona uzo para i pobego.

Iopet dala 100 dolar u ambasada naša… U eden employee… Sto radi sluzba tam, a on bila opet serbin i on ukro money.

Više nismo slali nothing.

Ja puno slusa od grandfather in moj ocat o zemla serbia. Zna da ima jedno delo od moj zemla sto se sofe Holy land, kao Hollywood.

Ja volem moj kosov kao i moj Hollywood. Ja ovo pišala when I am u nas sweeming pool… Vi rekla bazen. I vi imala taj bazen sa pun people i moj father kad bio mlad uvek jebala mather što vi stalno pišala i sralo u bazen. But on love Serbia i Kosov.

Ja čula da vi daje kosov šiptar i to ne mož nikako. Vi se morala borba za holy land… Vrištim u naš yard – Republika e kosovës! Uzela lek da se smiri. Samo od sebe mi izlazi na usta reč šiptarski. To sve zbog srce što imal od šiptar.

Sad dolazi gosti na ručku. Slavila najveći praznik u Srb. Vidov Dan. Ima puna mesa. Ima beer… Pifo and good wine. Mi se sad oždrala… Kako vi kazala i onda se sekirala za serbia i njeno gladno narod. Kad pade mračno, mi isla u Las Wegas da dobila ili gubila dolar.

Moj otac pustila muzika sa naša najlepši narodna kola. Ufatili se svi za ruke i we played… played.

Kad od jedan put, ja osetila neki bubanj u daljinu i ne čuj više kolo, no ja igrala i pevala Šota. Ja pokušala da stane ali to jača od men. Srce lupalo ko lud. Ruke and noge ne slušala glava. Svi me gledali ko crazy man. Otac uzeo puška i puca na mene. Ja bega do kraj grada i sakri se u jedna šuma.

Onda my mother došla po men i vratila kuća.

Moj deca bi došo u Serbia, al ne mož naći na map of USA. Ja se puno smejala i reko da Serbia u evropu. Moj deca ne znala ni di evropu. To je strasno i mi serbi u SAD to ne mož tako.

Ja trazi od all people of serbi da ode dole u holy land kosov i return… Vratila to kosov u serbia. Svi mora dati svoj life… Život za kosovka girl i kosov bonžur… Božur.

Ja bih dosla i help for kosov, al mora da radi… A mora vidi što govori nekad šiptarski a nekad serpski? I kako ja rekla da nosi u srce kosov kad tamo ima srce na šiptar.

Ako ima jedno šiptar sa planatraciono srce od serbin mi se mogla change… promena. Šćiptar da men serpsko srce a ja njem šiptar srce, i onda ja mogla ponovo pevala… kud de da krene tebi se return… povraćala… vraćala nanova and… ne dam iz srca kosov i uvek se ja vrati nanova i niko ne mogla uzet iz moj srce…

My father se dere sad da se ne rekla iz srce no iz duša… kosov. O kay, ako mora vi svi dati svoj zivot za kosov… svi mora da zagine do zadnji serbin. Mi serbi iz celo svet misli na vas, puno, puno.

Prevrtala se ceo noć i niko ne mogla spavat od sikiracija i vi imala full… punu dršku… podršku od svi nas.

Ne brukat serpskog roda i nemala porođaja… kako je druže Tito sa ceo serpska vojska pobedi turci na kosovo field… opet se dere father da nije druže Tito nego… Lazar knaz.

O kay. Sad došla komšia i rekla na mene – pomoz bog Đoka a ja rekla – mirëdita… dobar dan na šiptarski. On se zanesvesti i upo u pool… bazen. Udavi se i ja mora da mu help… ndihmë… pomogne.

U moja glava sve se promešalo i ja ovako ne mogla više živi.

Ja htela da isćupa šiptar srce iz moje grudi, al onda bude mrtav. Bolje da živim, pa makar i sa albanski srce.

Ja više nezna ko sam. Serbin il šiptar. My soul… moj duša je serbia a moj heart… srce je od šiptar.

Doktor kaže – Džoka, mora da se navikne da živi s oba zajedno u sebe.

Help me… upomoć… ndihmë…

Pismo sam dobio od prijatelja iz SAD. Našao ga u lokalnim novinama i poslao mi.