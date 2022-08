Je li moguće iz Ine iznijeti milijardu, a da za to nitko ne zna?

Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

Sudeći po izjavama odgovornih za najveću otkrivenu aferu u povijesti Hrvatske nitko nije kriv: članovi Nadzornog odbora ne dobivaju ugovore na uvid, a Uprava kompanije bavi se višim svotama od ove tričave. Kako je promaklo, ne zna ni premijer Plenković

Dok opozicija kritizira Vladu i traži nove izbore, premijer Andrej Plenković sa svojim ministrima pokušava smanjiti političku štetu afere u kojoj je iz naftne kompanije Ina izvučeno nevjerojatnih milijardu kuna. Veliki je to novac za koji i iz Ureda za pranje novca kažu da im je najveći ulov do sada. Koliko se kuća moglo, na primjer, obnoviti na Baniji za te pare ili sniziti cijena plina građanima, a radi se tek o zaradi za koju je krivo – do sada – petero ljudi. Kažemo do sada, jer je još uvijek nevjerojatno da se toliko novca može izvući jeftinim modelom – “kupi jeftino prodaj skupo”, a zaradu pohrani na računu tate umirovljenika – koji više nalikuje poslovanju prekupaca na zelenoj tržnici.

Ono što se za sada zna je da svih petero uhićenih ostaje u istražnom zatvor: direktor u Ini Damir Škugor, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS, Škugorov otac Dane i predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić. Računa se da zarada Škugora i oca doseže pola milijarde, Husića preko 90 milijuna kuna, a Šurjaka 68.9 milijuna kuna. Na računu tvrtke OMS ostalo je još preko 200 milijuna kuna protuzakonito ostvarene dobiti.

Plenković je na 17. Strateškom forumu na Bledu u Sloveniji komentirao nesmiljenu pljačku imovine tvrtke u kojoj država ima 44 posto vlasništva, kazavši je grupa ljudi očito imala namjeru steći imovinsku i financijsku nauštrb Ine, ali da je zadovoljan činjenicom da pravna država funkcionira. Zaista, s jedne strane Uskok, Porezna uprava i policija odradili su svoje, ali ostaje činjenica da je teško pronaći iole ozbiljniju firmu, uključujući one j.d.o.o, iz koje je tako lako pokrasti novac.

Podsjetimo, naime, da je država reagirala tek na dojavu da se nevjerojatna svota novca pojavila na računu jednog penzionera koji inače obrađuje masline. “Dobro je da pravna država funkcionira, da institucije i Ministarstvo funkcioniraju, da su sredstva u blokadi te se tako osiguralo što manje financijske štete. Čestitam svima koji su sudjelovali u razotkrivanju”, rekao je Plenković.

“Zakonski okvir u Hrvatskoj za suzbijanje i otkrivanje pranja novca je takav da banke kad god primijete sumnjivu transakciju, pale alarm kod nadležnih. Kad se to vidi, banke moraju obavijestiti Ured za sprečavanje pranja novca koji djeluje u okviru Ministarstva financija i oni dalje reagiraju. Nije slučajno otkriveno nego je aktiviranje mehanizama koji su za to nadležni, to je važno”, rekao je Plenković.

Pa je dodao dalje: “Oni očito imaju razine upravljanja, a kako im je ovo promaklo, nemam pojma. Očito unutarnji sustav kontrola nije bio prestrog. Ministar Filipović (donedavni član Nadzornog odbora iste te Ine, op.a) danas je zatražio reviziju, striktnu kontrolu poslovanja da hrvatska država kao suvlasnik do kraja shvati kako se odluke donose. Ovakve vrste ugovora moraju nadzirati razine koje se zovu Uprava i ostali ispod njih. Mislim da je NO na kraju priče. Po meni mislim da su sve institucije djelovale brzo i učinkovito.”

I na kraju je komentirao činjenicu da je isti čovjek predsjednik Nadzornog odbora Ine i Časnog suda HDZ-a. “To što je netko član stranke, to je tako, nije to čovjek koji ima bilo kakav upliv u politiku HDZ-a. Časni sud će to riješiti”, dodao je.

Ranije ujutro voditelj Ureda za sprječavanje pranja novca Ante Biluš rekao je da o slučaju Ine ne može iznositi detalje, ali da pokazuje suradnju svih tijela. “Ovo je specifičan sustav jer je rezultirao blokadom najvećeg iznosa u povijesti Ureda, oko 813 milijuna kuna u osam poslovnih banaka na 16 računa, u 6 otvorenih investicijskih fondova. Identificirane su i blokirane nekretnine stjecane u ovom postupku”, dodao je Biluš i naglasio da je sve krenulo od obavijesti od banke, ali i da je posebno zadovoljan jer se osiguralo da novac ne iščezne iz dohvata domaćih tijela. “Više banaka detektiralo je svoje klijente”, kazao je Biluš, dodajući da je novac blokiran u subotu i da se u suradnji s inozemnim bankama mogao spriječiti eventualni transfer novca izvan Hrvatske.

Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša kazao je da je ovo rezultat rada tzv. poreznog Uskoka. “Sustav je reagirao na vrijeme. Ponekad se kaže da djelujemo kao otoci, ali to nije u ovom slučaju. Mogu reći da je sve skupa trajalo oko tri mjeseca, od početka do uhićenja”, rekao je Kutleša.

Ministar financija Marko Primorac također je pohvalio suradnju u sustavu, ali i kritizirao stanje u Ini. “Ne znam kako ti procesi unutar Ine funkcioniraju. Po onome što ja znam radi se o tome da je jedna osoba dogovarala niže cijene. Ako su to neki interni procesi dozvolili, onda je to nešto neuobičajeno”, naveo je ministar pa dodao: “Ako postoji bilo kakva odgovornost unutar kompanije, smatram da treba prikladno odgovarati. Posebno mi je drago da je osigurano potencijalno oduzimanje nezakonite imovinske koristi pa će ta šteta moći biti namirena, ali to ne umanjuje problem ili krivnju određenih pojedinaca.”.

Javio se i prozvani Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja, koji je najavio izvanrednu reviziju plinskog poslovanja Ine za 2020., 2021. i dio 2022. godine. Filipović je to izjavio u Ministarstvu gospodarstva uoči sastanka s Upravom Ine na kojem će tražiti detaljna obrazloženja što se događalo. Istaknuo je da je sporni ugovor potpisan dva mjeseca prije njegovog imenovanja u NO Ine i da je na toj funkciji proveo nešto više od četiri mjeseca.

“Sporni ugovor s poduzećem OMS potpisan je dva mjeseca prije nego što sam bio imenovan u NO Ine, a sve ovo što se događalo, događalo se negdje od sredine 2020. godine. Poznato je tko je u tom razdoblju bio predsjednik i članovi NO-a, kao i predsjednik i članovi Uprave Ine”, poručio je Filipović, otklonivši sumnje da je možda bio upoznat s neslužbenim tvrdnjama da je Ina bila upozorena na niske cijene po kojima se plin prodaje Plinari istočne Slavonije i to upravo iz te kompanije. N1 je pak objavio, također neslužbeno iz izvora bliskih Ini, da je riječ o prodaji plina iz domaćih bušotina, koja se loše kontroliraju. Svaka prodaja tog plina smatra se čistom zaradom za kompaniju i zato je pljačka tako dugo prolazila neopaženo, kaže njihov izvor.

O svemu su se oglasili i Uprava i Nadzorni odbor Ine. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti: “Uprava i Nadzorni odbor Ine nisu odlučivali o spornim ugovorima koji su predmet USKOK-ove istrage. Damir Škugor, koji je menadžer tri razine ispod Uprave Ine, imao je ovlasti potpisivati ugovore u vrijednosti do 20 milijuna eura uz supotpis njegovog zamjenika. Sukladno svojim ovlastima, Damir Škugor je potpisnik svih ugovora koji su predmet istrage. Ina će pokrenuti postupak raskida radnog odnosa s Damirom Škugorom, revidirati sve postojeće ugovore o prodaji plina i pokrenuti sve moguće pravne radnje. U narednim danima održat će se izvanredne sjednice Uprave i Nadzornog odbora Ine. U Ini već traje detaljna istraga ovog slučaja, a posljedično će se uvesti i dodatni mehanizmi kontrole. Opskrba tržišta plinom nije ni na koji način ugrožena.”

Izjavu je dao i bivši predsjednik NO-a koji je svojevremeno bio vrlo blizak HDZ-u Ine Damir Vanđelić koji je kazao da će se očitovati u narednim danima. “NO ne dobiva pojedinačne ugovore na stol, nego poslovanje prati kroz izvješća uprave i revizije, a s obzirom da je Ina potpisala ugovor sa spomenutom tvrtkom u listopadu 2021., a ja razriješen početkom prosinca 2021., prve izvještaje je dobio sastav NO-a koji me naslijedio”, kazao je Vanđelić.

O najvećoj pljački u hrvatskoj povijesti oglasila se Hrvatska odvjetnička komora iz koje su potvrdili da je njihovom predsjedniku Šurjaku obustavljeno pravo na obavljanje odvjetništva.

Jasna Pipunić iz sindikata i članica Nadzornog odbora Ine kazala je da tko krade od Ine, krade od svih radnika. “U NO-u nikad nismo dobili nikakav komercijalni ugovor na uvid, pa ni ovaj. Zalažem se da Uskok do kraja odradi posao i utvrdi tko je odgovoran. Nismo još razgovarali s Uskokom. Zalagat ću se da od Uprave dobijemo kompletan izvještaj. Čini se da je zakazao sustav kontrole. A onda odgovorni moraju odgovarati materijalno i kazneno, to ćemo kao sindikat tražiti”, zaključila je Jasna Pipunić.

Portalnovosti.com