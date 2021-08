Koji kriminalci prave spisak Petevu i zašto fudbalskog genijalca Radovca nema u Reprezentaciji?

Nije samo Radovac oštećen, jer se na spisku Bugarina nije našao nijedan igrač iz domaćeg prvenstva. Zato su tu igrači koji su očito na spisku završili zahvaljujući menadžerima i kojekakvim mešetarima. Opet su takvim likovima vrata Reprezentacije BiH širom otvorena i mogu da rade šta im je volja. Kao direktna posljedica toga jeste činjenica da Reprezentacija BiH nikad nije bila lošija.

Piše: Nermin Bise

Selektor Fudbalske reprezentacije BiH Ivaylo Petev vjerovatno u Bugarskoj nije imao priliku gledati utakmice Veleža ovog ljeta na evropskoj sceni. Jer da jeste, bar najmanje dvojica igrača rođenih bi bili na spisku za predstojeće kvalifikacione mečeve. To su Samir Radovac i Haris Ovčina. A možda je i gledao te utakmice, no, jednostavno kao da mu je sugerisano da Radovca i Ovčinu ne razmatra. Baš kao i nekadašnjeg golmana Sarajeva Vladana Kovačevića koji briljira u Poljskoj. Ali, mi ćemo se ovaj put zadržati na Samiru Radovcu. Dirigent Veležove igre je već duže vrijeme u izuzetnoj formi. Kontinuirano pruža odlične partije još od prošlog prvenstva u Premijer ligi BiH. Nastavio je sa zapaženim izdanjima u Veležovim utakmicama na evropskoj sceni, ali ni to nije bilo dovoljno Petevu da Radovca stavi na spisak reprezentativaca. Postavlja se pitanje, ako je Petev preskočio ljeto s našim predstavnikom u Evropi, šta su radili i u šta su gledali njegovi saradnici i pomoćnici u stručnom štabu? Dobro, možda smo mi pomalo i naivno pomislili da ti je za poziv u nacionalni tim dovoljno pružati odlične partije.

Međutim, budimo realni, u okolnostima kakve trenutno vladaju u našem Savezu, taj kontinuitet dobrih igara nije nikakav parametar za poziv u Reprezentaciju. Na koncu, nije samo Radovac oštećen, jer se na spisku Bugarina nije našao nijedan igrač iz domaćeg prvenstva. Zato su tu igrači koji su očito na spisku završili zahvaljujući menadžerima i kojekakvim mešetarima. Opet su takvim likovima vrata Reprezentacije BiH širom otvorena i mogu da rade šta im je volja. Kao direktna posljedica toga jeste činjenica da Reprezentacija BiH nikad nije bila lošija. Njen ugled i reputacija su srozani do dna, a zabilježen je i veliki pad na FIFA svjetskoj listi. I umjesto da se šansa pruži igračima koji zaslužuju poziv, kao što je već navedeni Samir Radovac, kroz našu Reprezentaciju će prodefilovati neki igrači čija imena Petev dobije na ceduljici, već pripremljena i servirana. Ne treba onda čuditi što nema rezultata, pad je u takvim okolnostima neminovnost, a pitanje je samo gdje je dno sunovrata prema kojem strelovitom brzinom pada Fudbalska reprezentacija BiH?

U strukturama Fudbalskog saveza BiH trenutno su ljudi koji su ušli u otvoreno sukobljavanje sa sportskim radnicima koje predvodi predsjednik Veleža Šemsudin Hasić, jedan od pokretača reformi u našem Savezu kroz Inicijativu 4R. Vrlo je moguće da se upravo zbog te Inicijative na spisku reprezentativaca jednostavno ne smiju naći fudbaleri Veleža. To samo produbljuje krizu u već dobro kompromitovanom odnosu korumpiranog Saveza koji svim silama želi zaustaviti zdrave ideje i progres koje zastupa Hasić uz podršku još četiri kluba: Željezničar, Sarajevo, Sloboda i Tuzla City. Možda je ovo odsudni momenat za borbu u kojoj treba tražiti spas bosanskohercegovačkog fudbala.

Izostane li podrška u toj borbi ljudima koji žele regularnost i zdrav Savez u kojem će profitirati naš fudbal, zajedno s domaćim igračima iz naših klubova, onda se možemo nadati da se vraćamo ogromnim koracima unazad. U vrijeme kada je naš Savez bio pod suspenzijom i kad je pod žestokim pritiscima FIFA-e i UEFA-e imenovan Komitet za normalizaciju stanja u našem fudbalu. Upravo zbog svega navedenog nužno je dati bezrezervnu podršku ljudima iz Inicijative 4R za spas našeg fudbala. To bi ujedno značilo i da se od Reprezentacije odmaknu sumnjivi likovi iz menadžersko-provodadžijskog miljea koji diktiraju ko će biti u nju pozvan. To je samo jedan segment, dakako treba voditi računa i o regularnosti takmičenja u našem prvenstvu, zaštititi igrače iz naše lige koji moraju imati ravnopravan status prilikom sastavljanja spiskova reprezentativaca, suočiti se s otvorenim problemima u Sudijskoj organizaciji s ciljem zaštite regularnosti takmičenja. Sve ovo na sebe su preuzeli ljudi na čelu sa Hasićem pa zato i ne čudi da ih u Savezu gledaju kao direktnu prijetnju za očuvanje svojih pozicija. U tom kontekstu treba posmatrati i činjenicu da niko nije pozvan od igrača iz Premijer lige BiH na spisak reprezentativaca, a sigurno da mešetari iz Saveza u Veležu vide najveću prijetnju pa sada i na ovaj način daju do znanja kako se mora pristajati na njihova pravila igre. Međutim, javnost je na strani Inicijative 4R i malo ko vjeruje ljudima iz vrha Saveza. Ako se zatezanje konopca nastavi, neminovno je da će Savez biti sve više podložan kritici, a simpatije će svakim danom rasti na strani predstavnika klubova Inicijative 4R.