Kontroverzni generalmajor biće šef Interpola

Foto: © Ozan Kose/​AFP/​Getty Images – Ahmed Nasser al-Raisi prilikom izbora u Istanbulu

Protiv Ahmed Nasser al-Raisija postoje optužbe za mučenje. Ipak on je izabran za šefa Interpola. Poslanici EU boje se za ugled međunarodne policijske organizacije.

Piše: Claudia Thaler, dpa, AFP, 25. 11. 2021.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Ahmed al-Raisi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je do sada bio generalni inspektor u tamošnjem Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sada je izabran za novog predsjednika Interpola. Na glavnoj skupštini 195 država članica Interpola u Istanbulu on je dobio neophodnu većinu za četverogodišnji mandat, kako je saopštila ova organizacija na Twitteru. Protiv kandidature Al-Raisija bili su borci za ljudska prava i poslanici Evropskog parlamenta.

Sa gledišta organizacija za ljudska prava Al-Raisi predstavlja agresivni sigurnosni aparat u kome se ljudi sa kritičkim stavovima prema vladi samovoljno hapse ili čak muče. U najmanje pet zemalja protiv njega su podnesene tužbe povezane sa optužbama za mučenje. U Turskoj su advokati podnijeli tužbu u ime Golf centra za ljudska prava. Postoje jasni dokazi da je on odgovoran za politiku mučenja političkih protivnika, kažu oni. Osim toga on kao dio sigurnosnog aparata sistematski napada miroljubivu opoziciju.

Organizacija Gulf Center for Human Rights – Gulf centar za ljudska prava – (GCHR) optužuje Al-Raisija za mučenje od 2017. uhapšenog kritičara vlade Ahmeda Mansura. On se nalazi u maloj ćeliji u kojoj nema madraca. On nema ni pristup medicinskoj pomoći ni sanitarnim uređajima, tvrdi GCHR.

Emirati plaćaju drugi najveći doprinos Interpolu

Emirati su već 2015. započeli u velikom stilu sa donacijama Interpolu i otvorili pitanje da li ta zemlja želi time kupiti uticaj u organizaciji sa sjedištem u Lionu. Emirati nakon SAD plaćaju najveći doprinos Interpolu.

Interpol regularno, svake četiri godine, bira novog šefa, koji ima više reprezentativnu funkciju. Međutim, on nadgleda rad policije i daje opšti smjer tom uredu. Do sada je organizaciju vodio Južnokorejanac Kim Jong Yang. Izbor je posmatran sa napetošću, nakon što je bivši kineski šef Interpola Meng Hongwei, za vrijeme putovanja u Kinu 2018. nestao. On je bio uhapšen i optužen za korupciju. Generalni sekretar je od 2014. bio Nijemac Jürgen Stock.

Uprkos u velikom dijelu reprezentativne uloge predsjednika Interpola kritičari se, zbog postavljanja Al-Raisija na ovu poziciju, boje gubitka reputacije policijske organizacije. „Mi smo duboko ubjeđeni u to da bi izbor generalmajora Al-Raisija štetio ugledu Interpola i ozbiljno ugrozio sposobnost organizacije da ispuni svoju misiju“, stoji u pismu trojice zastupnika u Evropskom parlamentu čelnici EU-Komisije Ursuli von der Leyen.

zeit.de