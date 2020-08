Rekordna vrednost Epla ističe značaj tehnologije u vreme pandemije

Istorijski rast Epla (Apple) do tržišne vrednosti od 2.000 milijardi dolara uprkos pandemiji i dubokoj recesiji, učvrstio je njegovu titulu najvrednije kompanije na svetu, ali i podvukao zavisnosti od tehnologije, posebno u vreme kada je korona virus primorao ljude da zatvoreni u svojim kućama komuniciraju, rade i uče preko interneta, pišu svetski mediji.

Najvrednija kompanija na svetu

Jedva dve godine pošto je postao prva kompanija na svetu s tržišnom vrednošću od hiljadu milijardi dolara, Epl je došao do vrednosti od 2.000 milijardi dolara, piše Fajnenšl tajms (The Financial Times) i ukazuje da je proizvođač Ajfona (iPhone) prva američka kompanija i tek druga u svetu koja je prešla taj prag.

Epl je došao do 2.000 milijardi dolara tržišne vrednosti – ukupan broj akcija kompanije pomnožen vrednošću jedne akcije – u sredu, 19. avgusta, kada je u prepodnevnom trgovanju na Njujorškoj berzi vrednost akcije bila na 477,67 dolara. Tokom dana akcije Epla su nešto pale pa je na kraju dana vrednost kompanije bila oko 1.980 milijardi dolara.

Saudi aramko (Saudi Aramco), u vlasništvu Saudijske Arabije, u decembru je nakratko dosegao dve hiljade milijarde dolara tržišne vrednosti posle izlaska na berzu te kompanije, ali su njene deonice od tada pale, pa je sada njena vrednost oko 1.800 milijardi dolara, što je, kako piše britanski list, Epl nadmašio prošlog meseca.

Rast vrednosti akcije Epla za više od 50 odsto ove godine usledio je uprkos različitim poslovnim izazovima, između ostalog, zatvaranju njegovih prodavnica zbog korona virusa. To se dogodilo i dok je kompanija pod političkim pritiskom zbog oslanjanja na proizvodnju Kini, ali i suočena s optužbama za nekonkurentsko poslovanje.

Prelazak praga od 2.000 milijardi dolara takođe je još jedna potvrda strategije i umešne političke navigacije direktora Epla Tima Kuka (Cook) kojeg su stalno pratila pitanja da li na čelu kompanije može adekvatno da zameni vizionara Stiva Džobsa (Steve Jobs) koji je umro 2011, ističe Fajnenšl tajms, ukazujući da je rast vrednost odrazio uspeh u proširivanju poslovanja mimo pametnih telefona i kompjutera.

Pre dve godine, 55 odsto prihoda Epla dolazilo je od Ajfona, a sada je taj udeo pao na 44 odsto, mada su prihodi povećani za 12 odsto u poslednjih godinu dana. Epl, ukazuje list na analitičare, sada pokriva više od 40 odsto globalnog tržišta pametnih satova i bežičnih slušalica, dok je povećao opseg svojih usluga od filmova do kreditni kartica. Odeljenje Epla za usluge, koje je Kuk promovisao, samo u poslednjem tromesečju je zaradilo 13,2 milijarde dolara i investitori očekuju dalji značajan rast.

Posle prvih 1.000 brzo i drugih 1.000

Eplu su bile potrebne 42 godine da dostigne hiljadu milijardi dolara vrednosti, ali mu je trebalo samo dve godine da stigne do 2.000 milijardi, ukazuje Njujork tajms (The New York Times) i ističe da je posebno zapanjujuće što su drugih 1.000 milijardi dolara došlo u poslednje 21 nedelje, dok se globalna privreda smanjuje brže nego ikada ranije usled pandemije izazvane korona virusom.

Dolazak do novog rekorda je zacementirao Eplovu titulu najvrednije kompanije u svetu na berzama i istakao kako je pandemija bila pogodna za tehnološke gigante, navodi list. Sredinom marta, vrednost Epla je bila ispod hiljadu milijardi dolara, pošto je cena akcija pala usled straha od korona virusa, ali su posle agresivnih mera Federalnih rezervi za umirivanje investitora, berze uzletele, posebno akcije Epla, Majkrosofta (Microsoft), Amazona, Alfabeta (Alphabet) i Fejsbuka (Facebook).

Jedan od glavnih berzanskih indeksa u Njujorku, S&P 500, u utorak, 18. avgusta, dostigao je novi rekord, ukazuje Njujork tajms, dodajući da su investitori uneli milijarde dolara u tehnološke divove, kladeći se da će biti utočiste od recesije izazvane pandemijom. Vrednost tih pet kompanija je narasla za skoro 3.000 milijardi dolara od 23. marta, skoro koliko je poraslo sledećih 50 najvrednijih kompanija iz indeksa S&P 500, među kojima su giganti poput Volmarta (Walmart) i Diznija (Disney). Samo vrednost Epla je rasla za oko 6,8 milijardi dolara dnevno, što je više nego ukupna tržišna vrednost Ameriken erlajnsa (American Airlines).

Brz rast Epla do 2.000 milijardi dolara je, prema oceni Njujork tajms, posebno zapanjujući pošto kompanija nije uradila puno toga u poslednje dve godine. Ipak, s razumevanjem kako ljudi komuniciraju, zabavljaju i kupuju, poslovanje kompanije je dodatno učvršćeno pandemijom koja je primorala ljude da rade, uče i druže se preko interneta.

Proširivanje kluba 2.000 milijarde dolara

Sve veće oslanjanje na tehnologiju navodi rast Epla i drugih velikih internet kompanija poput Amazona, što je stvorilo jaz između tehnološke industrije i drugih sektora poput energije i putovanja koji su usred pandemije COVID-19 suočeni s padom potražnje i bankrotima, piše Volstrit džurnal (The Wall Street Journal).

Tehnološki sektor je jedan od nekoliko u kojima se očekuje nastavak rasta u narednim godinama, što privlači velike i male investitore, ukazuje list, navodeći da analitičari kažu da bi u klubu od 2.000 milijardi dolara, Eplu uskoro mogli da se pridruže drugi tehnološki džinovi.

Rast elektronske trgovine i klaud usluga doveo je Amazon i Majkrosoft do vrednost od oko 1.600 milijardi dolara, Alfabet na oko hiljadu milijardi dolara, dok je tržišna vrednost Fejsbuka oko 750 milijardi dolara.

Tih pet najvećih američkih kompanija je na kraju jula činilo 25 odsto ukupne vrednosti kompanija u indeksu S&P 500, dok je pre četiri godine bilo 12 odsto. Volstrit džurnal podvlači da njihov rast ilustruje kako su berze na rekordnim nivoima dok se mnogi sektori i šira privreda batrgaju.

Tehnološka dominacija je takođe pod povećanom pažnjom regulatora, za šta investitori strahuju da bi mogao zaustaviti bum u tom sektoru. Krajem jula, američki kongresmeni su ispitivali Kuka i šefove Amazona, Fejsbuka i Alfabeta o njihovim poslovnim praksama i dominantnoj poziciji.

Epl osnovan 1976. kao proizvođač personalnih kompjutera, posle lošijeg poslovanja 90-ih godina uveo je Ajpod (Ipod), Ajfon i Ajped (iPad), koji su mu pomogli da postane najveća kompanija u SAD 2011, kada je s tog mesta oborio naftnog džina Ekson mobajl (Exxon Mobile Corp), ukazuje list. Četiri meseca kasnije umro je Stiv Džobs, ali je kompanija nastavila da raste pod Kukom i Eplova tržišna vrednost je sada oko 11 puta veća od vrednosti Eksona mobajla.

Posle dve teške godine

Epl je ostvario istorijski rezultat na Volstritu pošto je kompanije proširila ponudu novim proizvodima i uslugama koristeći bazu od oko 1,5 milijardi aktivnih uređaja za generisanje dodatnog stalnog prihoda, ali, kako piše Blumberg (Bloomberg), poslednje dve godine nisu bile lake za kompaniju iz kalifornijskog grada Kupertino.

Direktor Tim Kuk je morao da manevriše u trgovinskom ratu SAD i Kine gde se sklapa većina Eplovih uređaja, dok kompanija nije ispunila predviđanje za prodaju u 2019. godini, prvi put posle skoro dve decenije, što je dovelo do naglog pada vrednosti akcija, ističe Blumberg, dodajući da je Eplova prodavnica za aplikacije pod kritikama regulatora, drugih kompanija i programera koji se žale da im naplaćuje velike naknade i ograničava aplikacije trećih strana zarad svoje ponude.

Kuk je većinu izazova dobro rešavao, ocenjuje Blumberg. Uspeo je da odgovori predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) od uvođenja velikih tarifa na ključne proizvode poput Ajfona i sarađivao s administracijom da se zadrži proizvodnja kompjutera Mek pro (Mac Pro) u Teksasu.

Iako je Epl pokrenuo nove digitalne usluge u poslednjih godinu dana, nijedna nije imala posebno upečatljiv početak a više milijardi dolara investicija u video striming servis tek treba da donese prihode. Ipak, ukazuje Blumberg, investitori i analitičari su optimistični da će nove usluge na kraju biti uspešne, dok bi novi uređaji trebalo da korisnike dodatnu vežu za Eplove. Povećanje broja uređaja i usluga s pretplatom je još jedan razlog da se ostane uz Eplovu ponudu, što je posebno primamljivo investitorima koji traže poslove s postojanim stvaranjem prihoda.

Rastu vrednosti akcija su doprineli dividende i otkupa akcija, što je privuklo nove velike investitore, dok će, kako navodi Blumberg, očekivano deljenje postojećih akcija na četiri dela – od jedne akcije biće stvorene četiri koje će vredeti četiri puta manje – interesovati i manje investitore među običnim svetom.

Prokletstvo ili blagoslov?

Samo dve nedelje pošto su šefovi najvećih tehnoloških kompanija u američkom Kongresu insistirali da nisu previše moćni, Epl je dostigao vrednost koja nesumnjivo pokazuje da je jedna od najmoćnijih kompanija u svetu, piše Tajms (The Times).

Volstrit je bio zapanjen kada su rezultati Epla iz trećeg tromesečja pokazali da je uprkos zatvaranju prodavnica i nagle recesije u svetu, prodaja Epla procvetala. Rast je ostvaren u svakoj kategoriji i u svakom regionu, ističe Tajms uz ocenu da tehnologija nikada nije bila važnija nego sada dok su ljudi sve više zatvoreni u svoje kuće i primorani da se oslanjaju na usluge preko interneta.

Mnogi analitičari ukazuju da je Eplov ekosistem ključ njegovog uspeha. Zašto, na primer, kupiti Garminov pametni sat kada on ne može tako lako da se poveže s Ajfonom kao što može Epl voč (Apple Watch), kako navodi list, ukazujući da se svi Eplovi uređaji lako među sobom povezuju.

Ipak, uspeh Epla bi mogao biti početak njegovog pad, ističe Tajms, dodajući da sistem te kompanije počinje da iritira mnoge, od regulatora do drugih kompanija koje se više bune što im Epl uzima 30 odsto od kupovine njihovih aplikacija.

Vrednost od 2.000 dolara bi na kraju, ocenjuje londonski list, mogla biti prokletstvo a ne blagoslov kada regulatori budu razmatrali da li bilo kojoj kompaniji treba dozvoliti da bude toliko velika.

