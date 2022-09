Tko je Giorgia Meloni, buduća talijanska premijerka kojoj mnogi čestitaju na pobjedi, ali i prijete smrću?

(Foto: Wikipedia) Giorgia Meloni

Predsjednica političke stranke Fratelli d’Italia sebe smatra demokratkinjom, a u stvarnosti je ultradesničarka i postfašistkinja

Predsjednica političke stranke Fratelli d’Italia (Talijanska braća) Giorgia Meloni na nedjeljnim političkim izborima u Italiji potukla je svoje suparnike, pa čak i tajnika Lege (Liga) Mattea Salvinija i predsjednika Forza Italia (Naprijed Italija) Silvija Berlusconija, “kralja” medija na Apeninskom poluotoku. Pobijedila je predsjednika Partito Democratico (Demokratska stranka) Enrica Leta, koji vodi drugu najjaču političku stranku u Italiji i predsjednika Movemento 5 stelle (Pokret 5 zvjezda), treće stranke i bivšeg premijera Giuseppea Contea. Melonijve će birače tek za godinu, dvije saznati jesu li bili u pravu što su glasovali za bivšu neofašistikinju i sadašnju posfašistkinju (ona to ne prihvaća i drži da je njena stranka desne opcije). Tko je zapravo Giorgia Meloni, osim što znamo da je predsjednica stranke Talijanska braća i predsjednica Stranke europskih konzervativaca i reformista?

Članica Fronte mladih (FdG), čija je ideologija bila neofašizam, postfašizam, nacionalizam…

Rođena je 15. siječnja 1977. u Rimu i za tri i pol mjeseca navršit će 45 godina i biti ne samo prva žena premijerka, nego relativno mlada predsjednica talijanske vade. Nakon završene osnovne škole, diplomirala jezične znanosti na Institutu “Amerigo Vespuci” u Rimu. Imala je samo 15 godina kada se učlanila u FdG, Frontu mladih, koja je osnovana 1971. i spojena sa studentskom udrugom Giovane Italia (Mlada Italija) s Talijanskim društvenim pokretom, koji je osnovan 1954. i 1971. pripojen Frontu mladih. Giovane Italia povezala se sa skupinom studenata i radnika MSI-ija (Movimento Socijale Italiano). Fronta mladih (FdG) je ustvari bila politička stranka, čija je ideologija neofašizam, postfašizam, talijanski nacionalizam i radikalna desnica. Ta je stranka organizirala profašističke manifestacije u Rimu.

Postfašistkinja Meloni ministrica mladih u Berlusconijevoj vladi

Sudjelovala u prosvjedu protiv projekta reforme javnog obrazovanja ministrice Rose Iervolino Rosso, koja je bila veoma sposobna političarka i žena, koja je kasnije izabrana za gradonačelnicu Napulja. Međutim, Meloni je stalno u pokretu i politički aktivna, pa je 1988. postala nacionalna voditeljica Azione Studentessa (AS), talijanskog studentskog pokreta srednjoškolaca koji je bio povezan s ekstremnom desnicom – političkom strankom postfašističke stranke Aleanza Nazionale (Nacionalna alijansa) koja je osnovana 1994. godine i u znakovlju imala trobojnu buktinju s natpisom M.S.I. (Movimento Sociale Italiano) – Talijanski socijalni pokret. Dakle, neofašističkim pokretom. Što je bilo u tim glavama kazuje podatak da su išli tako daleko da su osnovali Il Ministero del’custruzione (Ministarstvo obrazovanja). U Vladi Silvija Berlusconija, koji je jednom prigodom izjavio da Benito Mussolini Duce nije dao ubiti ni jednog čovjeka izvan granica Italije (takvu glupost ne može reći psihički bolesnik!), postavljena je ministricom mladih i tu funkciju obnašala od 8. svibnja 2008. do 16. studenog 2011. godine. To je velika sramota za talijansku politika, ali nije prvi ni zadnji put da je zgriješio i bio umiješan u razne afere od utaje poreza do toga da je u svojoj novinsko-televizijskoj i nakladničkoj tvrtki Mediaset zapošljava poznate mafijaše koji su osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne. I njemu se više puta sudilo, ali uvijek se izvukao! Pogodite, zašto?

Prevrtljiva političarka koja je promijenila četiri političke stranke!

Osim toga, također u Berlusconijevij vladi bila je potpredsjednica Zastupničkog doma, zatim zastupnica Kluba zastupnika u vrijeme kada je bila članica postfašističke političke stranke Aleanza Nazionale (Nacionalna aliansa), zatim članica Il Popolo di Liberta (PDL) – Slobodan narod, političke stranke desnog centra. Za takve političarke u Istri i Rijeci te u Trstu i okolnim mjestima, Goriziji i Monfalconeu (Tržiču) kažu da su settebandijere iliti prevrtljivci. Ona je prva poznata talijanska političarka koja je promijenila čak četiri političke stranke (!!!!) i koji su to Talijani koji su glasovali ta takvu prevrtljivu političarku. Nema dvojbe, među njima je najveći broj sinova i kćeri, unučadi i praunučadi čiji su očevi i djedovi pobili više od milijun ljudi u Abesiniji, Francuskoj, Jugoslaviji (osim u Srbiji), Albaniji i Grčkoj! O tim zločinima i talijanskim ratnim zločincima postoje velik broj dokumenata u Arhivima Ujedinjenih nacija u New Yorku. Dok bogatun Silvio Berlusconi, međutim, o tome nije nikad čuo (!?), a Mussolini je, uz Adolfa Hitlera i Antu Pavelića, u Drugom svjetskom ratu bio najveći ratni zločinac!

Novinarka profašističkog portala Il Secolo d’Italia

Giorgia Meloni je 2000. godine postavljena za predsjednicu Azione Giovani (AG) – Akcija mladih, pokret mladih, a 2001. godine Gianfranco Fini, jedan od najpoznatijih neofašista u poslijeratnoj Republici Italiji i predsjednik političke stranke Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale (MSI-DN) – Talijanski socijalni pokret – Nacionalna desnica) i postfašističke Aleanza Nazionale (Nacionalna aliansa), postavio ju je za svoju koordinatoricu Nacionalnog odbora Azione Giovani. Godine 2004. na Nacionalnom kongresu u gradu Viterbu izabrana je za predsjednicu, čime je postala prva Talijanka desničarske organizacije mladih. U razdoblju 2004. – 2006. bila je novinarka profašističke elektroničke publikacije Il Secolo d’Italia (nekad glasilo neofašista Italije). Meloni je neočekivano podnijela ostavku na dužnost predsjednice Giovane Italia, 15. travnja 2012. godine, a novi predsjednik je postao stanoviti Marco Perisso.

Meloni je 2014. osnovala desničarski pokret Fratelli d’Italia

Nakon što je njezin štićenik Berlusconi (prije njega bio je Gianfranco Fini), također neočekivano je napustila stranku Il Popolo della Liberta i krenula u nove “političke vode”. Naime, zajedno s Guidom Crosetom, bivšim podtajnikom u Ministarstvu obrane u Berlusconijevoj vladi s IIgnaziom Benitom Maria La Russom, poznatim neofašistom i ministrom obrane u istoj vladi predsjednika Forza Italia, te bivšim članovima političkih stranaka MSI-DN, Aleanza Nazionale i Il Popolo della Liberta, 20. prosinca 2012. osnovala je desničarski pokret Fratelli d’Italia. Rimljanka je odlučila preuzeti vodstvo tog desničarskog pokreta koji je kasnije postao politička stranka. Naime, nakon što je La Russa, nemilitani odslužio mandat na njegovo mjesto 8. ožujka 2014. godine dolazi Giorgia Meloni. U travnju iste godine doživjela je prvi veći politički neuspjeh, jer ni jedan kandidat njene političke stranke Talijanska braća na izborima za Europski parlament nije izabran za zastupnika. Dobili su katastrofalni mali broj glasova – 3,7 posto! Ali je to nije pokolebalo, mada je 17. lipnja napustila mjesto predsjednice Kluba zastupnika Fratelli d’Italia u Zastupničkom domu, a na njeno mjesto došao je arhitekt i plivač Fabio Rampelli.

Mrzi Tita, protiv je Hrvatske i traži povratak Istre i Dalmacije!

Kako će buduća talijanska premijerka Giorgia Meloni surađivati s našim premijerom Andrejom Plenković? Na to pitanje je veoma teško dati pravi odgovor. Vrijeme čini svije i doći će trenutak ka će se morati sastati, jer Hrvatska i Italija imaju dobru ekonomsku arenu. Štoviše, osim naše javnosti i onu u širem regionu valja bolje upoznati vođu najjače političke stranke u Italiji. Primjerice, na portalu DIFE NDIAMO L’ITALIA (u lijevom kutu je znak Fratelli d’Italia, a u desnom fotografija Giorgie Meloni). Tog dana, 10. veljače 2012. u tekstu pod naslovom “Istria, Fiume e Dalmazia (Istra, Rijeka i Dalmacija): Neka svaki Talijan bude svjedok sjećanja, piše: “VIŠE OD TRISTO TIUSĆA TALIJANA IZ ISTRE, RIJEKE I DALMACIJE (pod, G.M.)

24. rujna 2014. na internetskim stranicama portala iredentismo.forumfree.it pod naslovom Giorgia Meloni: “Restituzione di Istria e Dalmazia”, predsjednica Fratelli d’Italia, objavila je post u kojem je, pišući o imigrantima, istaknula: “BIT ĆE DA SAM UVIJEK BILA PROTIV ULASKA HRVATSKE U EUROPU, A DA UZVODNO NIJE BILO POVRATKA ROBE JULIJANSKIM DALMATINSKIM PROGNANICIMA. DA NE SPOMINJEM POVRAT, IZRAVNO, ISTRE I DALMACIJE” (pod. A. Č.). Postfašistkinja Meloni bi htjela povrat imovine, pa to su prije nje govorili predsjednik MSI-DN Giorgio Almirante, posebni lik fašističkog junaka nekad mladim fašistima Finiju, Meniu, La Russi, Gaspariju i mnogim drugim okorjelim fašistima i iredentistima. Signora Meloni piše o više od 300 000 prognanika: najprije ne zna da oni nisu bili prognanici, nego izbjeglice! Štoviše nema pojma da je među izbjeglicama iz Istre, Rijeke s otocima, Hrvatskog primorja i Dalmacije bilo oko 200 000 Hrvata, Slovenaca, Židova, Austrijanaca, Čeha i ostalih narodnosti. Najviše tih izbjeglica bilo je iz Pule jer taj grad je bio glavna ratna pomorska luka Austro-Ugarske Monarhije. Meloni, poput drugih političara, povjesničara, novinara i nazovi piscima falsificira povijest! Ona je prepisivačica krivotvorina iz knjiga talijanskih historičara. Veoma bezobrazna i oštrim riječima je zahtijevala da se Titu zločincu (sic) oduzmu odličja koje je dobio u Italiji, a njezin koalicijski partner Matteo Salvini je rabijatno izjavio i dodao da se u cijeloj Italiji skinu table ulica, trgova i druga obilježja koje nose Titovo ime. Ne smeta im da postoji ogromni spomenik Benitu Mussoliniju i svake godine organiziraju fašističko hodočašće iz cijele Italije.

Ima parlamentarnu plaću 11 700 eura neto, plus 6 700 eura za automobilske i 100 eura za telefonske troškove

(Foto: Facebook.com)

Mnogi će se upitati koja su mjesečna novčana primanja Giorgie Meloni? Nisam došao do tih podataka, osim za plaću koju ima u parlamentu: plaća iznosi 11 770 eura neto, plus 6 700 eura za troškove automobila mjesečno i 100 euru za telefonske troškove. Nije poznato koliki joj je honorar kao predsjednici stranke Talijanska braća i kao predsjednici Stranke europskih konzervativaca i reformista, ali to je tajna! Zamislite koliko će joj biti plaća predsjednice Vlade Italije… O Giorgii Meloni u privatnom životu: već dugo godina živi u vanbračnoj zajednici s mlađim i ljepuškastim Andreom Giambrunom, novinarom, s kojem ima 6-godišnju kćerku Ginevru. Zanimljivo da je lijepa Ginevra, nakon što je majka Gioriga pobijedila, na Facebooku Meloni, velikim slovima napisala čestitku koja glasi: Cara mamina! Sono felice che hai vinto. Ti amo! Tanto (Draga mamica! Mnogo sam sretna što si pobijedila. Volim Te! Puno). Iako je Meloni dobila mnogobrojne čestitke iz svoje zemlje i iz europskih zemalja, izjavila je da joj je najdraža od kćerke Ginevre.

Prijetnje smrću Meloni dolaze s plakata u Italiji

Međutim bilo je prijetnji, a svakako najveća je ona koja je napisana crvenim slovima na velikom bijelom panou: MELONI COME MORO (MELONI KAO MORO). Mnogi čitatelji neće razumjeti o čemu se radi i znaju tko je Moro… Riječ je o Aldu Moru, političaru Demokršćanske stranke i ministru pravde, kojeg su 6. ožujka 1978. u jutarnjim satima oteli nepoznati otmičari (1990. se saznalo da je to bila skupina Crvenih brigada, ekstremne ljevičarske skupine). Moro je nađen mrtav u automobilu 9. svibnja iste godine u ulici Caetani u Rimu. Bila je to najveća skandalozna i političkih afera u Italiji i jedna od najvećih Europi. Mnogi političari i građani osudili su talijansku vlast koja nije htjela pregovarati s vođom Crvenih brigada. A Aldo Moro, dok je još bio živ, znajući da će biti ubijen, ostavio je oproštajno pismo u kojem je rabio najoštrije riječi u osudi onih koji nisu pomogli da se spasi. To su bolne riječi da čovjek koji ih pročita ostane bez daha. To se i meni dogodilo kad sam pročitao pismo koje već ušlo u povijest Italije i brojnim zemljama svijeta.

Talijanska vlast odbila Titovu pomoć!

Rijetki se ljudi u republikama bivše Jugoslavije sjećaju da je predsjednik SFR Jugoslavije Josip Broz Tito ponudio pomoć u svezi otmice Alda Mora talijanskim vladajućim krugovima jer da ima pouzdane podatke da su Mora oteli pripadnici bande Crvenih brigada. Talijanska vlast, naravno, nije prihvatila Titov prijedlog, jer je bio komunist. DVANAEST GODINA KASNIJE TALIJANI SU GOVORILI DA JE MARŠAL TITO BIO U PRAVU! (pod. A. Č.) Nisam uspio saznati što je Meloni rekla o prijetnjama s panoa… Premda nisam ljubitelj politike GIorgije Meloni, uočio sam prije izbora da ima pristalica u Hrvatskoj, ponajviše u Istri i Rijeci, najviše Talijana. Ne bih želio da Giorgia Meloni jednoga dana završi kao Aldo Moro.

Pljuje po partizanima: Ne treba nas iznenaditi od jedne okorjele postfašistkinje!

Povodom nacionalnog blagdana Dana sjećanja na žrtve fojbi i egzodus koje je na prijedlog neofašista Roberta Menia (u svom uredu u Trstu godinama je držao veliku sliku idola Benita Mussolinija), parlament je 2004. godine odlukom većine to ozakonio. Taj praznik neoiredentistima i postfašistima, a i predsjedniku Republike Sergiu Mattarelli, služi da se pljuje po Titu, partizanima i komunistima. Tako i Meloni je na jednom portalu objavila članak pod naslovom “Felice il sucesso del film ‘Rosso Istria” u kome je objavila kako je sretna da film u kojem se jugoslavenski partizani prikazani velikim zločincima. Osim toga, na portalu Dife andiamo l’Italia” objavila je tekstić “Istria, Fiume e Dalmazia” (Istra, Rijeka i Dalmacija, u kojem je istaknula da svaki Talijan bude svjedok o više od tristo tisuća Talijana prognanih iz Istre, Rijeke i Dalmacije (pod. G. M.) i druge povijesne krivotvorine. To iredentisti i fašisti su počeli govoriti i pisati od 1953. godine.

Potomci nastavljaju s lažima i falsifikatima, klevetama i optužbama, ali o tomu DA NI JEDAN TALIJANSKI RATNI ZLOČINAC NIJE OSUĐEN U TALIJANSKIM SUDOVIMA, ŠUTE…!

SABA.HR