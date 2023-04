Hoće li Hrvatska oštrijim kaznama konačno utišati ustaške povike

Samim tim, protokom vremena i visina prekršajnih sankcija postala je mala i nije pratila niti visinu prosječne plaće, rast standarda građana kao niti društvene promjene do kojih je u međuvremenu došlo. Sve to dovelo je do toga da odredbe postojećeg zakona nisu odvraćale počinitelje od počinjena ili ponavljanja djela, niti je ispunio ulogu da sankcije budu pouka drugima kako se prekršaje ne isplati činiti.

I do 33 puta veće kazne

Prema odredbama prijedloga zakonskih izmjena, za prekršajna djela više nema zatvorske kazne nego će se ubuduće, ako zakon bude usvojen, sva djela iz prekršajne sfere kažnjavati izricanjem novčanih kazni koje će biti višestruko veće nego do sada. Prema prijedlogu MUP-a, neke kazne u maksimalnom opsegu povećane su i do 33 puta.

Tako će osobe koje izmišljaju ili šire lažne i uznemirujuće vijesti biti kažnjene iznosom od 700 do 4.000 eura (do sada je kazna za ove prekršaje iznosila 20 do 100 eura ili pak 30 dana zatvora). Istim zakonom, roditeljima ili starateljima djece čiji mališani sudjeluju u tučnjavama, oštećenju imovine i sličnim stvarima, bit će izrečene kazne od 700 do 4.000 eura, dok se poticanje roditelja da im dijete čini prekršajna djela kažnjava od 300 do 2.000 eura. Osobama koje daju alkohol i pića pijanim osobama i djeci do 16 godina kažnjavat će se od 200 do 1.000 eura. Građanima koji pucaju na javnim mjestima ili ispaljuju rakete, prijeti kazna i do 4.000 eura.

Ipak, najviše pažnje, kako se i očekivalo, izazvala je odredba osobama za uzvikivanje povika „za dom – spremni“ i sličnih ustaških i nacističkih pozdrava. Prekršajna sankcija za taj prekršaj porast će 33 puta tako da će oni koji uzvikuju ove ustaške pozdrave umjesto dosadašnjih 20 do 150 eura plaćati kazne od 700 do 4.000 eura.

„Izrada ovoga Zakona potrebna je kako bi se propisale novčane kazne koje će biti primjerene i prilagođene zahtjevima vremena, odnosno visina kojih će biti odvraćajući element za daljnje činjenje prekršaja propisanih ovim Zakonom i koje će imati opći preventivni učinak, dok će na počinitelja prekršaja djelovati tako da ubuduće ne čini takve prekršaje“, navodi se u obrazloženju MUP-a.

Prijeko potrebne promjene

S donošenjem novog zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i znatno višim novčanim kaznama slaže se i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić. Prema njemu, donošenje novog zakona je prijeko potrebno. Podsjetio je i kako se prije nekoliko godina, još dok je on bio ministar, također krenulo u izmjene zakona, ali da je sve zaustavljeno zbog primjedbi iz Hrvatske narodne stranke (HNS), tadašnjeg SDP-ovog koalicijskog partnera, poslije čega su ubrzo došli izbori tako da je sve ostalo samo na pokušaju.

„Kada je riječ o tome hoće li i taj novi zakon neke stvari riješiti ili spriječiti, tu svakako nema garancije, ali je isto tako i činjenica da je neke stvari potrebno riješiti. Vidjet ćemo što će donijeti javna rasprava i hoće li prijedlog zakona ostati u ovom obliku ili će se mijenjati. Po mome mišljenju, neophodna je prevencija, ali i pokazati da neke stvari niste spremni tolerirati što se s ovim višestruko višim kaznama i pokazuje. Ipak, moramo svi zajedno biti svjesni da se neke stvari nikada neće do kraja suzbiti i da će uvijek biti onih koji će neke prekršaje napraviti i koji si to mogu priuštiti“, rekao je Ostojić.

Obični građani različito tumače ovakve najave, pa tako ima onih koji pozdravljaju višestruko veće kazne, ali i onih koji su mišljenja da kazne nisu način rješavanja problema. Neki podsjećaju i na obilježavanja stradanja na Bleiburgu gdje je godinama bilo svega i svačega, pa tako i veličanja ustaštva, ratnih zločinaca, zastava sa slovom U i slično. Podsjećaju kako se sve to riješilo kada je Austrija odlučila i tamo provoditi svoje stroge zakona, radi čega su se neki bunili, ali nisu ništa mogli napraviti.

Prevencija i kažnjavanje

Komentirajući najavu donošenja novog zakona, vinkovački odvjetnik Davor Ćavar kaže kako je ideja novog zakona generalno dobra, kao i da ima puno stvari koje je potrebno urediti. Podsjeća kako svaki zakon ima dvije svrhe – jedna je prevencija, a druga kažnjavanje počinitelja.

„Visoke kazne su te koje bi trebale demotivirati počinitelje da nešto naprave ili dobro razmisle što će napraviti. Normalan čovjek će uvijek dobro razmisliti hoće li nešto napraviti kada kazna za neki prekršaj bude primjera radi 4.000 eura. To je za hrvatske prilike ozbiljan i veliki novac. Slikovito rečeno, da je kazna za telefoniranje tijekom vožnje 10 eura mislim da bi u svakom drugom automobilu vidjeli vozača s mobitelom u rukama. Međutim, ona je znatno viša i nitko ne želi bacati novac za to, pa će radije stati sa strane i obaviti razgovor nego riskirati da ga uhvati policija. Moramo biti i svjesni da će uvijek biti i onih koji će napraviti što su naumili bez obzira na visinu kazne, iako mislim da će ih sada biti osjetno manje“, rekao je Ćavar.

Na istu temu razgovarali smo i s Marijanom Pavličekom, predsjednikom Hrvatskih suverenista i saborskim zastupnikom, koji je rekao kako prijedlog zakona još uvijek nije došao do zastupnika te da sve što o njemu zna, zna iz medija. Istakao je kako je osobno protiv zabrana i da ne one, kako je rekao, kod građana mogu izazvati samo revolt i nezadovoljstvo. Posebno se osvrnuo na višestruko veće kazne za povike „za dom – spremni“ rekavši kako je Vijeće za suočavanje s prošlošću, kojega je formirala Vlada, odredila da se taj povik može koristiti na komemorativnim skupovima i obljetnicama Hrvatskih obrambenih snaga (HOS).

„Htjeli neki priznati ili ne, pripadnici HOS-a su ljudi koji su stvarali neovisnu Hrvatsku i kako onda njima braniti da uzvikuju svoj ratni pozdrav. Mislim da će ovo biti teško provesti jer kako odrediti i tko će to utvrditi je li nešto komemorativni skup ili nije. Kako god, Hrvatski suverenisti će biti protiv ovoga prijedloga zakona“, rekao je Pavliček.

Smatra i kako i ovaj prijedlog zakona pokazuje da Hrvatska ima dvostruke kriterije postavljajući pitanje što je komunističkim pozdravima poput „smrt fašizmu“, okupljanjima u Kumrovcu i slično.

„Hoće li se i ti pozdravi i ta okupljanja zabraniti? Ako ćemo uvoditi zabrane, onda hajdemo zabraniti i zvijezdu petokraku, komunističke simbole i sve slično. Ne možemo neke stvari zabranjivati, a druge dozvoljavati“, istaknuo je Pavliček.

Postojeće stanje neodrživo

Hrvatski politički analitičar Davor Gjenero kaže kako će donošenje novog zakona svakako dati rezultate, ali i da on nije samo potreba nego i europska obveza Hrvatske o kojoj se puno govori i radi koje je službeni Zagreb suočen sa snažnim pritiscima. Dodaje i kako je sadašnje stanje neodrživo te da nije prevelik optimista kada je riječ o postizanju rezultata penalizacijom, ali i da se dugoročno stvari rješavaju političkom kulturom.

„Kako god bolje je ići na financijsku penalizaciju i višestruko veće kazne koje će mnogima ohladiti glave nego na kaznenu odgovornost, jer se s njom od počinitelja stvaraju ‘heroji’ i nekakvi ‘borci za slobodu’“, kaže Gjenero.

Očekuje da će za donošenje ovoga zakona, a posebno zbog odredbi koje sankcioniraju ustaške i nacističke povike, biti velikog otpora stranki s desnice.

„Premijer Andrej Plenković s tim osobno nema problema, ali će imati problema unutar stranke s njenim desnim krilom te da će se dodatno zaoštriti politički odnosi s radikalnom desnicom. Ne očekujem da će Plenković imati problema da osigura potrebnih 77 ruku, ali ostaje da se vidi hoće li taj prijedlog zakona podržati SDP i ostale liberalno-demokratske snage u Hrvatskom saboru“, zaključio je Gjenero.

A da se njegove riječi potvrđuju, govore i najave organizacije „Hrvatsko bilo“ iz Bjelovara koji su najavili donošenje deklaracije oko pozdrava „za dom – spremni“ koju će uputiti na supotpisivanje svim braniteljskim udrugama tvrdeći kako je planirano sankcioniranje toga pozdrava u novom prekršajnom zakonu „akt političke trgovine“, koji u cijelosti negira povijesni kontekst toga usklika. Kako kažu, time se „baca ljaga na sve vojno-redarstvene postrojbe koje su se pod tim pozdravom suprotstavile neprijateljskim hordama“.

Zaključuju i da se aktualna hrvatska vlast penaliziranjem pozdrava „za dom – spremni“ posve priklonila „goldstein-klasnićevskoj verziji novije hrvatske povijesti u kojoj se do krajnjih granica relativiziraju zločini komunističkog režima, a pozdrav ‘za dom – spremni’ se gleda isključivo kroz prizmu ustaštva“.