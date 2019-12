Lov na Škorine birače

Analize pokazuju da se Kolinda Grabar-Kitarović nakon nacionalističke histerije kakvu je upražnjavala uoči prvoga izbornog kruga, u drugoj rundi mora okrenuti histeričnom nacionalizmu kako bi pridobila glasače Miroslava Škore

Sada, nakon što ste se na jedvite jade uspjeli provući u drugi krug predsjedničkih izbora, najvažnije je privući birače Miroslava Škore na svoju stranu – rekao je Kolindi Grabar-Kitarović ugledni politički analitičar Novosti i potpisnik ove kolumne, pošto se uvjerio da politički analitičari i kolumnisti svih drugih medija zastupaju istu tezu.

– Ali kako da to učinim? – pitala je pomalo panično aktualna predsjednica, svjesna da je čeka očajnička bitka za drugi mandat, i to nakon što je u prvome izbornom krugu ogroman broj pripadnika HDZ -a, stranke koja ju je nominirala, glasao za njenog protukandidata, inače pobožnog i poslovno uspješnog pjevača.

– Bit će vraški teško, ali to se mora napraviti – savjetovao joj je ovaj potpisnik. – Dosad ste, vodeći nemilosrdnu političku borbu protiv Škore i njegovih pristaša, udarnički trovali međunacionalne odnose, harangirali protiv Srba, larmali protiv ćirilice, širili nacionalnu mitomaniju, sijali mržnju, veličali ratne zločince, zagovarali militarizaciju društva, eksploatirali ratne žrtve, pumpali braniteljsku epiku, poticali atmosferu ratnog stanja, pozivali na nasilan odnos prema migrantima, uzdizali kult Franje Tuđmana, rehabilitirali fašističku NDH , podupirali katolički konzervativizam, hrabrili klerikalne aspiracije, upozoravali na komunistički mrak, upirali prstom u crvenu opasnost, vitlali batinom prisilnog domoljublja, prozivali Jugoslavene i nacionalne izdajnike, a odsad, da biste privukli Škorine birače, treba okrenuti ploču i udarnički trovati međunacionalne odnose, harangirati protiv Srba, larmati protiv ćirilice, širiti nacionalnu mitomaniju, sijati mržnju, veličati ratne zločince, zagovarati militarizaciju društva, eksploatirati ratne žrtve, pumpati braniteljsku epiku, poticati atmosferu ratnog stanja, pozivati na nasilan odnos prema migrantima, uzdizati kult Franje Tuđmana, rehabilitirati fašističku NDH , podupirati katolički konzervativizam, hrabriti klerikalne aspiracije, upozoravati na komunistički mrak, upirati prstom u crvenu opasnost, vitlati batinom prisilnog domoljublja, te prozivati Jugoslavene i nacionalne izdajnike.

– Joj, stvarno ne znam hoću li biti spremna na takav zaokret! – gotovo je jauknula Kolinda Grabar-Kitarović, dok joj je lice odavalo strah i nesigurnost.

– Morate, predsjednice, koliko god to djelovalo nemoguće! – nastojao ju je ovaj potpisnik osokoliti i opskrbiti s nešto samopouzdanja. – To je od historijske važnosti i za vašu stranku, jer HDZ se očigledno raskolio na dvije nepomirljive struje, od kojih je druga listom glasala za Miroslava Škoru. Sada je nužno tu golemu masu pridobiti. Važno je dati do znanja da HDZ nije tek obična stranka, već snažan i inkluzivan pokret, s dovoljno širokom ideološkom platformom da prihvati najrazličitije, pa čak i direktno sukobljene političke opcije. U drugom krugu izborne kampanje, radikalnom promjenom svojih nastupa, vi to morate jasno pokazati, predsjednice!

– Ali što točno da pokažem, čovječe?!

– Trebate pokazati da HDZ nije samo partija koja udarnički truje međunacionalne odnose, harangira protiv Srba, larma protiv ćirilice, širi nacionalnu mitomaniju, sije mržnju, veliča ratne zločince, zagovara militarizaciju društva, eksploatira ratne žrtve, pumpa braniteljsku epiku, potiče atmosferu ratnog stanja, poziva na nasilan odnos prema migrantima, uzdiže kult Franje Tuđmana, rehabilitira fašističku NDH , podupire katolički konzervativizam, hrabri klerikalne aspiracije, upozorava na komunistički mrak, upire prstom u crvenu opasnost, vitla batinom prisilnog domoljublja, proziva Jugoslavene i nacionalne izdajnike, već je HDZ i partija koja će udarnički trovati međunacionalne odnose, harangirati protiv Srba, larmati protiv ćirilice, širiti nacionalnu mitomaniju, sijati mržnju, veličati ratne zločince, zagovarati militarizaciju društva, eksploatirati ratne žrtve, pumpati braniteljsku epiku, poticati atmosferu ratnog stanja, pozivati na nasilan odnos prema migrantima, uzdizati kult Franje Tuđmana, rehabilitirati fašističku NDH , podupirati katolički konzervativizam, hrabriti klerikalne aspiracije, upozoravati na komunistički mrak, upirati prstom u crvenu opasnost, vitlati batinom prisilnog domoljublja, prozivati Jugoslavene i nacionalne izdajnike, pa će i Škorini glasači naposljetku shvatiti da im je mjesto uz vas i HDZ .

– Ali zar to neće biti isuviše prozirno? – opet je zdvojno uzdahnula Kolinda Grabar-Kitarović.

– Što bi bilo prozirno, predsjednice? – pitao ju je ovaj potpisnik.

– Neće li ljudi, nakon tako oštre promjene političkog kursa, posumnjati u moju vjerodostojnost? – izložila je svoje sumnje trenutna vladarka. – Ako sam još jučer udarnički trovala međunacionalne odnose, harangirala protiv Srba, larmala protiv ćirilice, širila nacionalnu mitomaniju, sijala mržnju, veličala ratne zločince, zagovarala militarizaciju društva, eksploatirala ratne žrtve, pumpala braniteljsku epiku, poticala atmosferu ratnog stanja, pozivala na nasilan odnos prema migrantima, uzdizala kult Franje Tuđmana, rehabilitirala fašističku NDH , podupirala katolički konzervativizam, hrabrila klerikalne aspiracije, upozoravala na komunistički mrak, upirala prstom u crvenu opasnost, vitlala batinom prisilnog domoljublja, prozivala Jugoslavene i nacionalne izdajnike, hoće li mi Škorini birači vjerovati kad odjednom počnem udarnički trovati međunacionalne odnose, harangirati protiv Srba, larmati protiv ćirilice, širiti nacionalnu mitomaniju, sijati mržnju, veličati ratne zločince, zagovarati militarizaciju društva, eksploatirati ratne žrtve, pumpati braniteljsku epiku, poticati atmosferu ratnog stanja, pozivati na nasilan odnos prema migrantima, uzdizati kult Franje Tuđmana, rehabilitirati fašističku NDH , podupirati katolički konzervativizam, hrabriti klerikalne aspiracije, upozoravati na komunistički mrak, upirati prstom u crvenu opasnost, vitlati batinom prisilnog domoljublja, te prozivati Jugoslavene i nacionalne izdajnike?

– Isplati se rizikovati! – sugerirao je potpisnik ove kolumne. – Nemojte zaboraviti da je konvertitstvo u ovoj zemlji takoreći dio tradicije. Naši su ljudi navikli preoblačiti kapute preko noći, pa to mogu činiti i između prvoga i drugog izbornog kruga.

– Hm, hm… – premišljala se Kolinda Grabar-Kitarović. – Vaš je dakle savjet da se nakon nacionalističke histerije, kakvu sam upražnjavala uoči prvoga kruga, u drugoj rundi okrenem histeričnom nacionalizmu? Smatrate da ću to stvarno moći?

– Bit će vraški teško, no uvjeren sam da ste to u stanju – ustvrdio je ovaj potpisnik. – Osim toga, sve računice pokazuju kako vam je to sada jedina šansa. Morate igru postaviti tako da, usprkos svjetonazorskoj provaliji koja ih dijeli, desničarski hadezeovci pruže ruku hadezeovskim desničarima. I obratno.

– Mission impossible! – sumnjičavo je vrtjela glavom predsjednica.

– Nemojte biti tako malodušni – inzistirao je potpisani autor. – Sjetite se da je predsjednik Tuđman na ideji pomirbe gradio budućnost cijele domovine. Smatrao je da zajednička ljubav prema Hrvatskoj treba okupiti kompletno politički zrelo stanovništvo ove zemlje: i pobornike šovinističke isključivosti i pristaše isključivoga šovinizma.

– Pa zar je u tome uspio?

– Škoro da jest.

