SKANDALOZNO: SUD U MILANU I TALIJANSKI MEDIJI, POLICIJA I TUŽITELJSTVO NE OSUĐUJU DINAMOVE NAVIJAČE ZA NACISTIČKI POZDRAV!

foto: Wikipedia

PREMDA JE SAVEZ ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA REPUBLIKE HRVATSKE (SABA RH) U JUČERAŠNJEM PRIOPĆENJU OŠTRO OSUDIO HRVATSKE VLASTI DA ŠUTE O INCIDENTU NAVIJAČA DINAMA KOJI SU ULICAMA MILANA MARŠIRALI S NACISTIČKIM POZDRAVOM, NA VELIKU ŽALOST NITKO OD NJIH NIJE SE OGLASIO…

Piše: Armando Černjul

Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) u jučerašnjem priopćenju o tome da hrvatske vlasti šute o incidentu navijača Dinama (došli na utakmicu Milan-Dinamo 3-1) koji su marširali ulicama milijunskog grada Milana i uzdignutim desnicama nacističkim pozdravom izazvali politički skandal koji nema veze sa športom, ali predstavnici vlasti poslije četiri dana nisu reagirali. Nije reagirao ni Hrvatski olimpijski odbor pod predsjedanjem Zlatka Mateše (od 2002.) i Hrvatski nogometni savez, čiji je predsjednik Marijan Kustić!! Njihova šutnja, nažalost je još uveličala milanski skandal i pokazalo se da naši politički i športski visoki dužnosnici ne osuđuju fašizam i nacizam. Stoga zaključak je jasan: to je sve isplanirano u Zagrebu, jer je velika većina od oko 4 tisuća navijača u Milano otputovala u crnim odorama i majicama s crnim kapama na glavi!

Više od 90 posto medija oglušio se o priopćenje SABA RH

Što se tiče priopćenja SABA RH koje je poslano novinskoj agenciji Hina, isto je prenijelo samo šest medija: Jutarnji list, Večernji list, 24 sata, portal dnevno.hr iz Zagreba, Glas Istre iz Pule i Istra24 iz Vodnjana (ispričavam se medijima koji su objavili informaciju, ali nisam zamijetio). Stoga ispada da se više od 90 posto listova, radio i televizijskih postaja i elektroničkih publikacija također oglušilo i ponijelo poput visokih dužnosnika Republike Hrvatske i športskih organizacija. Nevjerojatno da priopćenje nije objavila splitska Slobodna Dalmacija koja je stvorena u NOB-u 1943. godine, ali izgleda da je i nju zahvatio neki drugi vjetar. Također je neshvatljivo da SDP, IDS i druge političke stranke lijevog centra nisu osudile postupak dinamovih navijača. Od HDZ- i sličnih prohrvatskih stranaka nije se moglo ni očekivati. Ne začuđuje da priopćenje nije prenio ni jedan ultradesničarski i proustaški medij – oni inače nisu izustili ni riječi o skandaloznom nacističkom pozdravom! Podsjetit ću javnost da u Republici Hrvatskoj postoji više od dvadeset takvih i sličnih medija koji objavljuju članke protiv Tita, bivših komunista, partizana i današnjih antifašista, veličaju ustaštvo i NIJEDNOM REČENICOM NIKADA NISU OBJAVILI ČLANKE O POČINJENIM ZLOČINIMA USTAŠA ZAJEDNO S TALIJANSKIM FAŠISTIMA, NJEMAČKIM NACISTIMA I SRPSKO-HRVATSKIM ČETNIČKIM KOLJAČIMA U DRUGOM SVJETSKOM RATU!!! (pod. A. Č.).

Policija i karabinjeri nisu uhitili ni jednog Dinamovog ultrasa radi nacističkog pozdrava

U talijanskim medijima objavljuje se o tučnjavi hrvatskih i talijanskih ultrasa. Tako u milanskom Corriere della Sera, najčitanijom dnevnom listu u Italiji (naklada je veće od 800 000 primjeraka) iz pera Cesara Ciuzzija, objavljeno jer da su navijači u bolnici nakon što su ih napali crveno-crni ultrasi Curva Suda i da su dvojica izbodenih završili u bolnici. Novinar navodi da su navijače Dinama napali ljudi s kapuljačama na glavi, čini se trideset crveno-crnih ultrasa. Nevjerojatno da list sa 146. godišnjom tradicijom nije objavio ni riječi o ustaško-nacističko-fašističkom “Maršu u Milano” dinamovih navijača s nacističkim pozdravom. Od brojnih listova i portala koji smo pregledali i pročitali niti jedan nije osudio Bad Blue Boyse za nacistički pozdrav. Iako je prema talijanskom zakonu veličanje nacifašizma kazneno djelo, čudnovato i nezamislivo da policajci i karabinjeri nisu uhitili bar nekoliko ultrasa koji su bili na čelu povorke od više tisuća hrvatskih navijača, a tužiteljstvo grada Milana nije podignulo optužnicu, pa sud nije mogao presuditi zatvorske kazne. Očito da u Republici Italiji, ovoga puta u Milanu, nisu voljni izvršavati zakonske mjere jer na Apeninskom poluotoku na veliku žalost u politici prevladava ultradesničarska i neofašistička politika i njezini vođe upravo se pripremaju preuzeti vlast. U jednoj Njemačkoj i Austriji u kojima je vladao Treći Reich na čelu s Adolfom Hitlerom zasigurno navijači Dinama ne bi ostali bez sudske presude i zatvorske kazne, a i u drugom europskim državama bili bi kažnjeni.

Kažnjeno 14 navijača Dinama, ali Stožer policije u Milanu nije dao priopćenje o kojim se kaznama radi

U visokonakladnom milanskom listu Lego pod dugačkim naslovom “Milan-Dinamo Zagreb, hrvatski ultrasi s palicama i noževima: napad u CityLife tržišnom centru, 14 hrvatskih navijača zaustavljeno” i pod naslovom “Policija prijavila 14 hrvatskih navijača zbog posjedovanja dimnih bombi, teleskopske palice i noževa”, piše o mračnoj mori hrvatskih huligana u Milanu uoči utakmice Lege prvaka Milan-Dinamo. Nadalje ističe da je Stožer policije u Milanu pod zapovjedništvom načelnika Petronzzija, osudio 14 hrvatskih navijača zbog posjedovanja dimnih bombi, teleskopa i noževa. Nije poznato o kakvim je osudama riječ: novčanim ili zatvorskim kaznama? Pa to nije nikakva tajna i začudo da načelnik policije Petronzzi nije dao izjave te naveo osobe osuđene na navedene kazne!

Policija u Milanu govori jedno, a MUP RH drugo…

Došli smo do informacije koju je objavila N1 televizija u Zagrebu, vlasništvo luksemburške tvrtke Adria News Sarl, koja je u potpunoj suprotnosti od izvješća iz Italije. Naime, ta televizija je poslala nekoliko pitanja i zatražila odgovore od MUP-a Republike Hrvatske. Isti dan, dakle 15. rujna, dobili su odgovor koji prenosim: “Prema trenutnom dostupnim saznanjima, nitko od navijača GNK Dinamo nije uhićen niti zadržan od strane da je talijanska policija poduzela mjere prema 23 navijača GNK Dinamo. Na dan odigravanja utakmice, u jutarnjim satima, dvojica navijača GNK Dinamo napadnuta su u jednom ugostiteljskom objektu, pri čemu je jedan od napadnutih ozlijeđen hladnim oružjem. Također, u jutarnjim satima na putu prema GNK Milanu, na odmorištu ‘Monte Alto” došlo je do međusobnog sukoba između 30-ak navijača Dinamo, gdje je jedan zadobio ozljedu glave”. E, sada će biti zanimljivo za čitatelje podatak da je N1 televizija u uvodnom dijelu spominje nacistički pozdrav, a simptomatično je da u izjavi MUP-a RH nema ni slovca! Poznavajući uređivačku politiku N1, sigurno su u onih “nekoliko pitanja” postavili pitanje o divljanju više tisuća ultrasa s nacističkim pozdravom, ali vjerojatno odgovorna osoba MUP-a RH (ime nije spomenuto) nije odgovorila na to pitanje. Tu izjavu prenijeli su pojedini srpski mediji koji su inače o tom incidentu mnogo pisali. Očito da Srbe, osobito srbijanskog predsjednika Vučića i njegove sljedbenike, događaji u Milanu zanimaju, jer on je poznat po tomu da vodi velikosrpsku politiku. Znamo ga iz vremena rata u Hrvatskoj, koju su napali srbočetnička JNA i paravojne četničke skupine u Hrvatskoj. I on, Vučić, organizirao je takve skupine na teritoriju Republike Hrvatske. Zbog toga i drugih stvari ne treba mu dopustiti da dođe u Zagreb!

Tršćanski Il Piccolo upozorava da za takve izgrede navijači mogu dobiti 3 do 15 godina zatvora!

Il Piccolo, dnevni list koji izlazi u Trstu više od sto godina, upozorio je javnost, a to znači i hrvatske navijače, da za tučnjavu, posjedovanje hladnog oružja i drugih zabranjenih predmeta mogu biti osuđeni na stroge kazne. Stoga sam pročitao članak iz starog broja od prije nekoliko godina. Pod naslovom “UEFA priprema oštre sankcije za Zagrebački savez (vjerojatno obveza igranja iza zatvorenih vrata), ali riskira i naš, talijanski Nogometni savez”. List upozorava ovim riječima: “Posebno ih se tereti za kazneno djelo predviđeno Zakonom 401 iz ’89 kojim se kažnjava ‘nasilje ili prijetnja kontrolnim službenicima na mjestu na kojima se održavaju športski događaji ‘, izjednačeno s javnim dužnosnicima. Tužiteljica Tiziana Siciliano dovršila je djela i optužbom protiv Hrvata koji će se, s obzirom na sporno djelo, morati pojaviti pred Sudom u kolegijalnom sastavu (a ne izravno), a među uhićenima je 31-godišnjak, do su svi ostali stari između 19 i 24 godina: RISKIRAJU IZMEĐU 3 DO 15 GODINA ZATVORA (pod. A. Č.). Kako bi ublažio klimu, o tome razmišlja policijski načelnik Luigi Savina: “Želio bih zahvaliti svojim agentima koji su uključeni u službu, radili su 12 danonoćnih sati kako bi osigurali sigurnost u gradu. Tučnjave se odnose samo na stadione i područje oko njega”. To nisu samo dva slučaja u svezi dinamovih navijača, jer ih je bilo više, a ne zaboravimo na skandalozni slučaj navijača Rijeke, također u Italiji. Ako je vjerovati Il Piccolu, može se dogoditi da će o skandalu dinamovih ultrasa raspraviti UEFA i mogle bi pasti teške kazne… Nadajmo se da će UEFA osuditi suludi nacistički pozdrav više tisuća – ja ih ne zovem navijačima – nego ustaškom, fašističkom i nacističkom bandom!!!

sabh.hr