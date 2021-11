Foto: Fausta

Tko zna u kojem dijelu mene leže svi njeni snjegovi / koji su dok mene nije bilo / kao u narodnim pričama o ukletim predjelima / padali sedam dugih godina / i pretvorili se u ledenjake… kaže Jozefina Dautbegović u jednoj od svoji najboljih, pa i amblemskih, pjesama „Zadnja bosanska zima“.

Sam naslov pjesme je, već, poezija! Za sve nas koji smo nekada živjeli u Bosni (ili BiH), navedeni naslov ima dodatnu težinu i značaj. Bosna je čudesna riječ (kao, uostalom i zemlja); poetična i sjetna, a istovremeno i snažna i buntovna, nostalgična i prkosna. A tek njena Zadnja zima! Metalni prizvuk slova „z“ dodaje naslovu pjesme strepnju i strah, led i hladnoću, zbjeg i izbjeglištvo. A ako idemo dalje, u nizanju asocijacija, možemo doći i do toplog ognjišta, roditeljskog doma, prijatelja i sjećanja. Sunca i Mora. I ljubavi, napokon!

Nije mi namjera pisati (posebno ne kao kritičar) o poeziji Jozefine Dautbegović. O njenoj poeziji stručno i afirmativno pisali su književni znalci (T. Maroević, V. Visković, Z. Mrkonjić, Ž. Čorak, B. Donat…), pa skoro da ništa novo nije ostalo za dodati. Tim više što se radi o poeziji koja izrazito dobro komunicira sa slušateljima i čitateljima, pa Jozefininu poeziju najbolje prezentira sama njena poezija. Poezija Jozefine Dautbegović temelji se na simbolici Staroga i Novog zavjeta, prošlog i sadašnjeg življenja, ljubavi i ravnodušnosti, ironiji i začudnom humoru. O tom humoru u njenim pjesmama mogli bi se napisati eseji. Ipak, negdje u podlozi svega je Bosna, takva kakva jeste, i sa svime što je Jozefini dala ili uzela.

Zadnja bosanska zima otvara cijele cikluse Jozefininih tzv. ratnih pjesama, kako su ih antologičari, pojednostavljeno, nazvali.

… Djeca u Bosni igraju školice / na jednoj nozi /Gravitacija garantira ravnotežu /Ona se ljube na grobljima između dva etnička / čišćenja / koja Europa strogo osuđuje …

Da i to je Bosna!

Ali takve stihove najradije čitamo u sebi, bojeći se ako ih kažemo glasno postati će ponovo stvarnost, ili ćemo potaknuti ponovo zatomljene boli… Stihovi o izbjeglištvu, puni prepoznatljivih detalja takvog načina življenja značajno su obilježili dio njezinog pjesničkog opusa.

Osobno sam sklonija (ili je to bijeg od nedavne stvarnosti?) pjesmama koje o Bosni, i ratu, progovaraju na drukčiji način. Pjesma Domovina u koferu (koju bih tako rado potpisala!) je prirodan slijed osobnog i pjesničkog života autorice.

A kako sam već i navela, sve riječi su nedostatne za dobru poeziju.

Poklanjam Vam, uz nekoliko Jozefininih pjesama, i moju pjesmu posvećenu Jozefini Dautbegović.

ZADNJA BOSANKSA ZIMA

Kamo god idem nosim je kao nasljednu bolest

ostala mi je u kostima

u koštanoj srži

Zima mi je ljeti na Hvaru Korčuli ili u Opatiji svejedno

ona u meni traje beskrajno duboko se ukorijenila

Tko zna u kojem dijelu mene leže svi njeni snjegovi

koji su dok mene nije bilo

kao u narodnim pričama o ukletim predjelima

padali sedam dugih godina

i pretvorili se u ledenjake

Otada mi se godišnja doba mijenjaju

kao na filmu samo pred očima

a u meni zima traje

Sigurno sam u kostima kad sam odlazila ponijela

zadnje bosanske snjegove

bez svijesti da ih nosim zauvijek

Kažem u kostima a tko zna gdje su se zavukli

možda mi stanuju u sivoj moždanoj masi

pa se sruče neočekivano

taman kad sa opustim na +30 C i uživam

kao gušter na suhozidu

Iz čista mira osjetim odnekud puše vuče me ledeni

vjetar za rub haljine

prepoznajem ga miriše na bosanske snjegove

ali on mi za svaki slučaj

mase palminim granama ispred nosa da me uvjeri

Iako u pravilu ne jedem sladoled

svaki put na dnu zdjelice

s voćnom salatom žličicom dotaknem sleđeno voće

Moja me bosanska zima pronađe usred ljeta

na uskim ulicama primorskih gradova

izvuče se iz nekog podrumskog otvora

ili iza tamnih oltara u romaničkim crkvama

Zbog nje jedino ja nosim vunene veste na ljetovanju

a kad ulazim u more svaki put poželim navući čarape

Zbog nje mi ti kažeš kako si ledena

daj da ti ugrijem ruke.

IZBJEGLIČKA

Konačno privid slobode

Vlasnici stana su otputovali na vikend

da se odmore

Ručat ćemo sami

U frižideru se hladi konzerva

s uputama za spravljanje

na nama nepoznatom jeziku

Konopac je slobodan

možemo objesiti rublje ili…

Konopac je uostalom katkad slobodan

Posjedujemo žute kartone možemo otputovati

u drugi dio grada u Maksimir na primjer

i gledati kako se hrane

životinje

Za večeru imamo loše vijesti iz domovine

i mlijeko u prahu

Možda će biti bolje nego jučer

Jučer nismo nikako jeli

jer je policija provjeravala naš identitet

i strogo nas ukorila

Nije važno što ste Hrvati

vi ste u stranoj zemlji

I ne smijete tako često zvati MUP

zbog domovnica

Imamo rješenje kažemo

misleći na konopac

Oni odlaze

Mlijeko u prahu se zgrudalo od vlage

Nije važno

Zdravo je katkad preskočiti večeru.





DOMOVINA U KOFERU

Kad raspakiram jedini kofer

u bilo kojem hotelu

oblake iz domovine

stavim na najvišu policu

kako se ne bi izgužvali

Sjećanje na fotografije

koje nisu dospjele ostarjeti

držim pri ruci u razini očiju

S ostalim uspomenama postupam oprezno

Kad otvaram ormar bilo kojeg hotela

dijelove svoje domovine objesim

na vješalice

Cipele na kojima je jos prašina s cesta

iz moje domovine

složim klečeći

Pogledam li se iznenada u zrcalu

ugledam Dinaru među obrvama

Brižljivo slažem kanton s bijelim košuljama

kanton šarenog rublja polažem

jedan kanton za prljavo određujem

razdijelim ostatke

Zaključam ormar bilo kojeg hotela

i s ključem među dlanovima

razbaštinjena

na rubu tuđeg kreveta dugo plačem

Iziđem li među prijatelje koji imaju domovinu

tješe me ravnajući mi Dinaru među obrvama

Plivine slapove zaustavljaju papirnim maramicama

Ja ne plačem samo me peče sol iz domovine

ispod kapaka

Kad se vratim otvorim ormar bilo kojeg hotela

u kom stanuje moja domovina

a on sav miriše

majčinom dušicom.

Jozefina Dautbegović – foto: Slobodan Delalić

Diana Burazer: Jozefini Dautbegović

Naš je susret bio nagoviješten

davno

na podnom mozaiku crkve

negdje u sredini Bosne srebrne.

Dolazak novih pjesnika u tvoj grad bio je

samo ovozemaljski okidač u sveopćem trajanju.

Možda ne bi ni otišli dalje, da smo znali

kako je sve,

baš sve, bilo tu:

početak i kraj,

potraga i cilj.

Mudrost nikada nije bila naša odlika:

lica smo

bez imalo šminke

nosile svijetom

uvjerene kako će nas vlastita poezija

uljepšati.

A riječi nam ipak,

poput svile niz naša ramena,

nisu klizile.

Ne mogu se oteti dojmu kako nam je

cijeli život prošao

u pretrčavanju ulice

između dva pljuska,

čekanja u slabo natkrivenim prolazima,

u bučnim kavanama

brze razmijene još nedovršenih rukopisa.

Iz njih o tebi znam mnogo.

Znam i ono najvažnije:

kako ćeš izgledati

pod neumoljivom božjom svjetlošću

kad te ponovno sretnem.

Ostati će nepoznato,

zauvijek neizmjereno,

koliko daleko smo mogli

dosegnuti riječima

da smo imali dovoljno vremena.

Joezefina Dautbegović i Diana Burazer, foto: SLobodan Delalić

Jozefina Dautbegović (Šušnjari, 24.2.1948 – Zagreb,27.11.2008) završila je Pedagošku akademiju, grupe za hrvatski jezik i povijest u Slavonskom Brodu. U Doboju je radila kao nastavnica hrvatskog jezika i povijesti, kao knjižničarka, te uređivala biblioteku Druga svjetlost i časopis za kulturu Značenja. U Zagrebu je bila voditeljica kulturne tribine i urednica muzeološkog časopisa Informatica Museologica (MDC, Zagreb) i radila kao arhivist-dokumentarist u MDC-u.

Objavila 8 knjiga poezije i jednu knjigu priča „Čovjek koji je kupovao kuću“.

Bila je članica Hrvatskog društva pisaca i Hrvatskog PEN centra. Zastupljena u svim relevantnim antologijama, a ciklusi njezinih pjesama objavljeni su na engleskom, francuskom, njemačkom, talijanskom, švedskom, slovenskom i makedonskom jeziku.